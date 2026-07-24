La Sinfónica de Entre Ríos ofrecerá un recorrido por dos clásicos de la música francesa

La Sinfónica de Entre Ríos, este sábado en La Vieja Usina, con entrada libre y gratuita.

La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos (OSER) ofrecerá este sábado 25 de julio un nuevo concierto en Paraná con un repertorio dedicado a dos grandes exponentes de la música francesa. La cita será a las 20 en La Vieja Usina (Gregoria Matorras 861), con entrada libre y gratuita, hasta completar la capacidad de la sala.

Bajo la conducción de su director artístico, Luis Gorelik, el organismo musical presentará un programa integrado por el Preludio a la siesta de un fauno, de Claude Debussy, y la Sinfonía Fantástica, Op. 14, de Héctor Berlioz, dos obras que marcaron un antes y un después en la evolución de la música sinfónica.

La apertura estará a cargo de la composición de Debussy, escrita entre 1892 y 1894 a partir del célebre poema La tarde de un fauno, del escritor simbolista Stéphane Mallarmé. Considerada una de las piezas fundacionales del impresionismo musical, la obra propone un clima evocador y de gran sutileza sonora, donde el compositor se aparta del relato literal para construir un universo de sensaciones y sugerencias.

Su inolvidable comienzo, protagonizado por la flauta y acompañado por delicados pasajes del arpa, las cuerdas y los bronces, dio origen a una nueva manera de concebir el lenguaje orquestal y continúa siendo una de las páginas más admiradas del repertorio clásico.

En la segunda parte del concierto, la orquesta abordará la Sinfonía Fantástica, creada por Héctor Berlioz y estrenada en 1830. La partitura relata el viaje emocional de un artista dominado por un amor obsesivo, que atraviesa distintos estados psicológicos hasta desembocar en un universo de sueños, visiones y delirios.

La inspiración de la obra surgió de la intensa fascinación que Berlioz sintió por la actriz irlandesa Harriet Smithson. Ese sentimiento se refleja en una melodía recurrente, conocida como idée fixe, que representa a la mujer amada y reaparece transformándose a lo largo de los cinco movimientos de la sinfonía.

Desde los primeros impulsos amorosos hasta un baile, una escena campestre, una marcha hacia el cadalso y un impactante aquelarre, la obra despliega una extraordinaria riqueza orquestal y un marcado sentido dramático, características que la convirtieron en una referencia ineludible del romanticismo musical.

Con esta propuesta, la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos invita al público a recorrer dos momentos fundamentales de la tradición musical francesa: la innovación tímbrica y poética de Debussy y la fuerza expresiva de Berlioz, en un concierto de acceso libre organizado por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos.