Roly Serrano llega a Paraná para protagonizar el clásico teatral "Yepeto"

El actor Roly Serrano volverá a presentarse en Paraná como protagonista de "Yepeto", la emblemática obra del dramaturgo Roberto "Tito" Cossa. La función está prevista para el sábado 1 de agosto, a las 21, en La Vieja Usina (Gregoria Matorras 861), donde compartirá escenario con Demian Bello y Luisina Arito.

La puesta en escena gira en torno a un profesor de Literatura cuya rutina se ve alterada por la inesperada visita del novio de una de sus alumnas. A partir de ese encuentro, ambos descubren que están unidos por un mismo sentimiento hacia la joven, desencadenando un intenso intercambio en el que se ponen en tensión distintas miradas sobre el amor, la cultura, el deseo y el transcurso del tiempo.

Con el desarrollo de la historia, la obra profundiza en los contrastes entre la juventud y la madurez, la experiencia y el conocimiento, mientras la mujer que ocupa el centro del conflicto permanece como una figura enigmática que transforma la relación entre los dos protagonistas.

Estrenada hace décadas y convertida en una referencia ineludible del teatro argentino, "Yepeto" continúa vigente por la actualidad de los dilemas que plantea. A través de una escritura precisa y personajes de gran complejidad, Roberto Cossa construye un relato que invita a reflexionar sobre las pasiones humanas, las frustraciones y el modo en que el deseo atraviesa los vínculos.

La presentación tendrá un significado especial para el público entrerriano, ya que Serrano mantiene una relación cercana con la provincia. En los últimos meses participó del rodaje de "Emboscada", película filmada en distintas localidades de Entre Ríos y protagonizada junto a Osvaldo Laport, experiencia que reforzó su vínculo con la región.

Las entradas para la función pueden adquirirse a través de Platea Vip. Además, quienes utilicen tarjetas del Banco de Entre Ríos podrán financiar la compra en tres o seis cuotas.