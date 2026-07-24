San José celebra este fin de semana la Fiesta Nacional de la Colonización

El Municipio de San José llevará adelante la trigésimo novena edición de la Fiesta Nacional de la Colonización desde este viernes 24 hasta el domingo 26 de julio en el Predio Multieventos de la localidad. El fin del encuentro consiste en homenajear la historia de los pioneros reuniendo propuestas gastronómicas, números artísticos de escala provincial y nacional, actividades deportivas y el tradicional desfile conmemorativo.

La programación se iniciará hoy con la denominada Noche de Peña, que reunirá sobre el escenario principal las actuaciones musicales de Pitingo Izaguirre, la agrupación No Tiene Goyete, Andrea Morel y el cierre a cargo de Miguel Figueroa y su Conjunto Amanecer Campero.

Para la jornada del sábado 25, las actividades comenzarán al mediodía con la realización del Almuerzo Popular, donde el público podrá adquirir platos preparados a beneficio de entidades locales, incluyendo raviolada en su salsa a cargo de la Comisión Amigos del Colegio, buseca elaborada por el Grupo de Apoyo de la Escuela Número 1 Colonia San José, y opciones del sector de fuegos con asado con cuero y parrilla gestionados por instituciones de la ciudad.

Durante la tarde sabatina actuarán el Turco Ríos, el Ballet Facundo Torresan, Hernán Paz y Los Duendes, mientras que el espectáculo central de la noche estará a cargo del cantante Luciano Pereyra.

El cierre de la festividad tendrá lugar el domingo 26 de julio, comenzando a las 14 en la Plaza General Urquiza con el desarrollo del Desfile Evocativo que recrea la llegada de las familias colonas. En paralelo, el Predio Multieventos ofrecerá una feria de emprendedores, un sector gastronómico con cantinas de comidas rápidas y una exposición de vehículos antiguos.

Además , habrá actividades complementarias en la localidad como la maratón, el torneo de pesca en la zona de termas y una competencia de tiro.

El escenario principal de la jornada de cierre contará con la música en vivo de Rosa Negra, La Quarentona, el grupo tropical La Kuppé y la presentación de la banda Los Lirios.

La festividad se desarrollará con acceso gratuito durante la primera jornada, mientras que para las fechas del sábado y domingo se estableció un valor de entrada general de $10.000 para público en general. Los vecinos que acrediten su domicilio en San José mediante el DNI tendrán ingreso sin costo.