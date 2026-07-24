Valle María conmemora un nuevo aniversario de las Aldeas Madres

Habrá una jornada cultural y gastronómica por el aniversario 148 de la localidad.

La localidad de Valle María llevará a cabo la jornada conmemorativa por el 148° aniversario de la fundación de las Aldeas Madres este domingo 26 de julio a través de una serie de actividades religiosas, homenajes y espectáculos artísticos en distintos puntos de la localidad.

La celebración busca rendir tributo a la historia de los pobladores originarios de la colectividad alemana del Volga a través de la preservación del acervo cultural de la comunidad, y ofrecer un punto de reunión en torno a la tradición gastronómica y la música regional.

El cronograma de la fecha comenzará a las 8 de la mañana con la celebración de la Misa de Acción de Gracias en el Templo Inmaculada Concepción de María. Posterior al servicio religioso, a las 10 se desarrollará un acto de homenaje en el cementerio local, y a las 10:30 se dará inicio a una caravana conmemorativa que recorrerá las calles internas de la aldea.

La programación continuará a partir de las 13 con el traslado de la actividad a los espacios de la Plaza Centenario, donde se habilitará el escenario principal y las ferias temáticas.

Durante el desarrollo de la tarde, el público podrá acceder al patio de comidas Wolgadeutsch y a la feria de emprendedores locales instalada en el predio.

En el ámbito artístico, el escenario contará con la presentación en vivo de los conjuntos folclóricos y agrupaciones de danza Herencia Alemana, Brisas Inmigrantes, Gringos del Volga y el grupo musical Saca del Medio, encargados de cerrar las actividades previstas para la conmemoración aniversario.

El acceso será libre y gratuito para todo público.