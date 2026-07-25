La comedia toma Ferrero Cantina con una noche de stand up por la Pachamama

Cuatro comediantes paranaenses protagonizarán un espectáculo a la gorra el sábado 1 de agosto. La propuesta combinará humor en vivo, gastronomía y el tradicional brindis de caña con ruda para recibir el mes de agosto.

Ferrero Cantina será escenario de una nueva noche de stand up el próximo sábado 1 de agosto, con una propuesta que reunirá a comediantes de Paraná para celebrar la Pachamama a puro humor. El encuentro comenzará a las 21.30 en el espacio ubicado en Piedrabuena 133 y tendrá entrada a la gorra.

El espectáculo contará con las presentaciones de Fede Galán, Marita Cortes, Belisario Ruiz y Santiago Marcos, quien además hará su debut en el género del stand up. Cada uno aportará un estilo diferente, en una función que buscará ofrecer un recorrido por distintas formas de hacer comedia.

La propuesta se completará con la oferta gastronómica de Ferrero Cantina, que acompañará la velada con comidas y bebidas. En sintonía con la celebración de la Pachamama, también habrá lugar para el tradicional brindis de caña con ruda, además de cerveza, vino y otras opciones.

La actividad comenzará a las 21.30 y las reservas pueden realizarse comunicándose al 343-4179998. La entrada será bajo la modalidad a la gorra, por lo que cada asistente podrá colaborar con el monto que considere oportuno al finalizar la función.