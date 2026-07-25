La Feria de Invierno cierra sus últimos días con un balance positivo

A pedido de los propios feriantes, la muestra itinerante extendió su cronograma hasta el domingo 26. El municipio invita a paranaenses y visitantes a disfrutar de las jornadas finales en el puerto de la ciudad, de 10 a 21. Participan más de 250 emprendedores, artesanos y gastronómicos locales y visitantes.

La Feria de Invierno “fue una de las apuestas más importantes durante las vacaciones dentro de esta activa política de comercialización que tiene la gestión de Rosario Romero", indicó el subsecretario de Producción, Oscar Bustamante, quien recordó que "comenzó el 3 y nos íbamos a extender en principio hasta el lunes 20 y a pedido de los protagonistas —esto es una iniciativa, como destacamos siempre, público-privada, es decir, por un interés de los emprendedores, artesanos y gastronómicos participantes en este espacio— se extendió hasta el domingo 26 inclusive, por lo cual quedan los últimos dos días para invitar a los paranaenses, a turistas y excursionistas a visitar la feria, que trabaja en el horario de 10 a 21".

En ese marco, el funcionario señaló que "el balance es positivo; estamos realizando una encuesta informada que tiene que ver con el relevamiento de la actividad económica y del flujo de público. Esto se realiza siempre en este tipo de eventos, y el año pasado arrojó, para lo que fue la Feria de Invierno correspondiente a ese período, más de 430 millones de pesos de movimiento económico directo -destacamos siempre, solo en lo que fue declarado en ventas-, con lo que esto conlleva, además, en términos de dinamizador del empleo local, con todo lo que es la cadena de proveedores, la logística. Tiene un carácter multiplicador, por supuesto, en ese sentido, además de ser parte de una muy nutrida agenda público-privada que propuso el municipio con el sector privado para las vacaciones de invierno".

El subsecretario destacó el peso de la propuesta dentro del calendario ferial: "Es una de las ferias itinerantes más importantes del calendario que tenemos. Siempre destacamos esto: hay emprendedores locales, hay artesanos locales, gastronómicos locales y también artesanos visitantes. Sabemos que es una plaza muy requerida dentro del calendario nacional de ferias, la de Paraná en estas fechas y en otras icónicas, como es Semana Santa".

Por otro lado, recordó que “esta propuesta tiene un doble destinatario. Por un lado, quienes están como feriantes trabajando aquí, con su correlato en el resto de la actividad económica local. Y, por supuesto, también propone, dentro de esta agenda de invierno, un paseo para los paranaenses y para quienes nos visitan. En ese sentido, la agenda, la política de comercialización, tiene estos dos públicos destinatarios muy claramente marcados".

Finalmente, el funcionario enmarcó la feria dentro de una propuesta conjunta entre Paraná y Santa Fe: "Destacamos también que, en esta ocasión, la propuesta se llevó a cabo dentro de una agenda de invierno que fue presentada en conjunto por la intendenta Rosario Romero con su par de Santa Fe, que tiene hitos como Dos ciudades, un destino".