"Bajo terapia" tendrá su función despedida en el Teatro 3 de Febrero

Tras una temporada marcada por el acompañamiento del público, la comedia "Bajo terapia" se despedirá de los escenarios paranaenses con una última función programada para el jueves 6 de agosto, a las 20.30, en el Teatro 3 de Febrero.

La versión local de la reconocida obra del dramaturgo Matías Del Federico, producida por Arteatro y dirigida por Juan Carlos Gallego, pondrá punto final a un ciclo que superó las veinte presentaciones, todas con una importante respuesta de espectadores.

Ganadora del Primer Premio Iberoamericano de Comedia, la pieza se convirtió en un éxito por su capacidad para combinar humor, tensión y reflexión en torno a las relaciones de pareja. La historia sitúa a tres matrimonios que llegan a una sesión de terapia grupal y descubren que la psicóloga no estará presente. En su lugar, deberán seguir una serie de consignas que ella dejó preparadas en sobres. Lo que comienza como un ejercicio terapéutico pronto se transforma en un intercambio donde afloran secretos, contradicciones y conflictos que ponen a prueba a cada uno de los personajes.

Con situaciones cargadas de ironía y un ritmo que alterna momentos de comedia con otros de mayor profundidad emocional, la obra propone una mirada sobre los vínculos afectivos, la convivencia y las distintas maneras de enfrentar las crisis personales.

El elenco está integrado por Lautaro Vainstub, Adolfo Meurer, Ana L. Rebossio, Vanesa Parisi, Enzo Facendini y Gisela Martinelli. El equipo técnico se completa con Carolina Meurer en maquillaje; Natalia Aguilar, responsable del diseño gráfico y la asistencia técnico-actoral; Laura Porcel de Peralta, en la asistencia de dirección; y la dirección general de Juan Carlos Gallego.

Las entradas tienen un valor de 15.000 pesos y pueden adquirirse en la boletería del Teatro 3 de Febrero. Además, desde la producción informaron que quienes atraviesen dificultades económicas y deseen asistir a la función podrán solicitar una invitación sin cargo comunicándose al 343 5124717. Ese mismo número también está disponible para gestionar la compra de localidades, al igual que cualquiera de los integrantes del elenco y del equipo de producción.