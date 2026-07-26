La Feria Internacional del Libro de Gualeguaychú se despide con una jornada repleta de actividades

La tercera edición de la Feria Internacional del Libro de Gualeguaychú llegará este domingo a su fin con una intensa programación que reunirá presentaciones de libros, conversatorios, talleres, propuestas artísticas y actividades para todas las edades. La cita será desde las 11 en los Galpones del Puerto, donde durante toda la jornada se desarrollarán las últimas actividades de uno de los encuentros culturales más importantes de la región.

El escenario Olegario Víctor Andrade abrirá la programación con un conversatorio homenaje al maestro Yamandú Cristoforone, a cargo de Milka Shannon y Silvio Mussini, en el marco del 5° Certamen Literario del Rotary Club Costa del Inmigrante Colonia. A lo largo del día también habrá charlas sobre neurodiversidad, escritura creativa, narrativa contemporánea, violencia de género, literatura infantil y discapacidad, además de una videoconferencia dedicada al tradicional Carnaval de Limassol, en la República de Chipre.

Uno de los momentos destacados será el coloquio "¿Cómo nos vemos en el espejo del río?", que reunirá a editores independientes de Uruguay y Argentina para reflexionar sobre la narrativa y la poesía actuales en el Río de la Plata. La jornada también incluirá la intervención artística "Ecos de Venecia", con un desfile de vestidos inspirados en la tradicional celebración italiana, diseñados por Juan Luca.

En paralelo, el Salón Fray Mocho, ubicado en el Teatro del Puerto, continuará con su ya habitual dinámica de presentaciones de libros cada 20 minutos. Entre las obras que se darán a conocer figuran Empiria, de María Agustina Irigoytia; El país de los gurises, de Diego Fernando Quiroga; El Entrerriano Borges, de Víctor Hugo Acosta; La rebelión de los mandriles, de Nicolás Papalia; Laberinto de espejos, de Lucrecia Marcela Basile; y Querido viejo: poemas de un hijo a su padre, de Guido Chapedi, entre otros títulos.

La programación se completa con el taller de encuadernación "Bitácora de viaje", coordinado por Gervasio Monchietti, y el juego literario "Décimas: matemática y poesía", una propuesta participativa que invita a crear versos de manera colectiva a partir de cartas inspiradas en la décima espinela.

Durante toda la jornada permanecerán abiertos los espacios permanentes de la feria, entre ellos el Área Malvinas, el Museo Vivo de la Corneta Murguera, los stands de los museos municipales, la Biblioteca Sarmiento, un espacio de ajedrez y el patio gastronómico, que ofrecerá una amplia variedad de propuestas para el público.

La actividad concluirá a las 19 con la presentación de "El Castillo de Eloisa", espectáculo que marcará el cierre de la tercera edición de la Feria Internacional del Libro de Gualeguaychú, un encuentro que volvió a reunir literatura, pensamiento, arte y participación ciudadana, consolidando su lugar dentro del calendario cultural entrerriano.