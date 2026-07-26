La Sinfónica de Entre Ríos convocó a unas 400 personas en un concierto dedicado a grandes maestros franceses

Una hora antes del inicio del concierto, el movimiento ya anticipaba una gran convocatoria. Desde las 19, decenas de personas comenzaron a formar fila frente a La Vieja Usina, en Gregoria Matorras 861, para asegurarse un lugar en la sala. Finalmente, unas 400 personas disfrutaron del nuevo concierto de la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos (OSER), que el sábado por la noche presentó un programa íntegramente dedicado a Claude Debussy y Héctor Berlioz, bajo la dirección de Luis Gorelik.

El concierto comenzó con Preludio a la siesta de un fauno, una de las obras más representativas de Debussy y considerada fundacional del impresionismo musical. Desde los primeros compases, la reconocida melodía de la flauta dio paso a una interpretación de gran sutileza, en la que la orquesta desplegó una amplia paleta de colores sonoros para recrear el clima evocador inspirado en el poema del simbolista Stéphane Mallarmé.

La segunda parte de la velada estuvo dedicada a la monumental Sinfonía Fantástica, Op. 14, de Héctor Berlioz, una de las composiciones más influyentes del romanticismo. La obra narra el viaje emocional de un artista consumido por un amor obsesivo, un relato que atraviesa escenas de pasión, sueños, alucinaciones y un impactante aquelarre final.

A lo largo de sus cinco movimientos, la orquesta puso de relieve la riqueza tímbrica y la intensidad dramática de la partitura, destacando la célebre idée fixe, la melodía que simboliza a la mujer amada y que reaparece transformándose a medida que avanza la narración musical.

El público siguió con atención cada una de las obras y respondió con un prolongado aplauso al finalizar el concierto, coronando una nueva presentación de la OSER que volvió a reunir a una importante cantidad de espectadores en la capital entrerriana.

Con este programa, la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos propuso un recorrido por dos momentos fundamentales de la historia de la música francesa: la revolución estética impulsada por Debussy y la potencia expresiva del romanticismo de Berlioz, reafirmando su compromiso de acercar al público obras emblemáticas del repertorio sinfónico universal.