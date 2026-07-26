"Mina Bien en un cumple", el exitoso unipersonal de Hermana Beba, se presentará en Paraná

Luego de agotar funciones en distintas ciudades de la Argentina y de presentarse con éxito en Uruguay y España, Hermana Beba llegará a Paraná para presentar "Mina Bien en un cumple", el espectáculo protagonizado por su personaje más popular. La función será el sábado 2 de agosto a las 21, en el Teatro 3 de Febrero, con entradas a la venta a través de Ticketway y en la boletería de la sala, en 25 de Junio 60.

La presentación forma parte de la gira 2026 del espectáculo, que llevará a la artista el 1 de agosto a Rafaela, luego a Paraná y continuará el 7 de agosto en el Teatro Morón, antes de seguir su recorrido por otros escenarios del país.

Detrás de Hermana Beba se encuentra el actor y comediante cordobés Jorge Haddad, creador del personaje humorístico que se convirtió en un fenómeno de las redes sociales. A través de Fat, una sátira de la tradicional "mina bien" argentina, conquistó millones de reproducciones con sus desopilantes diálogos y reacciones frente a figuras de la televisión, la política y la actualidad.

El éxito del personaje dio el salto del universo digital a los escenarios con "Mina Bien", un unipersonal en el que Hermana Beba da vida a Fat durante la celebración de su cumpleaños. Esa fiesta se convierte en el punto de partida de un encuentro cargado de humor e interacción con el público, donde el personaje comparte recuerdos de la infancia, historias familiares y una mirada tan ácida como divertida sobre la realidad argentina y el mundo.

Más que una comedia, el espectáculo propone una experiencia en la que el humor convive con la crítica social. A través de la ironía y de una perspectiva sin filtros, Fat pone en escena situaciones cotidianas, estereotipos y temas de actualidad, invitando al público a reírse de sí mismo y de una sociedad que encuentra reflejada en el escenario.

El éxito de "Mina Bien" quedó reflejado en una gira que desde hace meses reúne funciones con localidades agotadas. Además de recorrer gran parte de la Argentina, Hermana Beba presentó el espectáculo en Uruguay y también cruzó el Atlántico para actuar en Madrid y Barcelona, consolidando un fenómeno que nació en Instagram y hoy llena teatros dentro y fuera del país.

La cita en Paraná será el sábado 2 de agosto en el Teatro 3 de Febrero. Las entradas ya se encuentran disponibles en Ticketway y en la boletería del teatro.