Cheryl Renée regresó a Paraná con una noche de blues a sala llena

Con la sala de Tierra Bomba a capacidad colmada, el blues volvió a tener una de sus grandes noches en Paraná. El público respondió masivamente a la convocatoria del ciclo Peña Antidomingo y acompañó el regreso de la cantante y pianista estadounidense Cheryl Renée, quien volvió a presentarse en la capital entrerriana después de tres años con un espectáculo que recorrió los grandes clásicos del género y parte de su repertorio.

La velada comenzó con la actuación de los anfitriones, el ensamble de la Asociación Litoraleña de Blues (ALBlues), organizadora del encuentro. Los músicos entrerrianos ofrecieron un repertorio que puso en evidencia el trabajo sostenido que la entidad desarrolla desde 2016 para difundir y fortalecer el blues tradicional en la provincia. La presentación preparó el clima para una noche que tuvo como protagonista a una de las referentes internacionales del género.

La Asociación Litoraleña de Blues abrió la jornada en Tierra Bomba.

La expectativa encontró su punto más alto cuando Cheryl Renée apareció sola sobre el escenario. Sin más compañía que su piano, abrió el concierto con una interpretación en la que quedaron en evidencia la potencia de su voz y la sensibilidad de su estilo interpretativo. Durante ese primer tramo estableció un vínculo íntimo con el público, que siguió cada canción en absoluto silencio y respondió con cálidos aplausos.

Más tarde, la propuesta ganó fuerza con la incorporación de los músicos que la acompañaron durante el resto de la noche: Junior Flores en bajo, Adrián Flores en batería, Alejandro Bravo en guitarra e integrantes del ensamble de la Asociación Litoraleña de Blues. A partir de allí, el concierto amplió su sonoridad y recorrió composiciones propias junto a clásicos de grandes referentes del género como Muddy Waters, Howlin' Wolf, Willie Dixon, Jimmy Reed, Fats Domino y Big Bill Broonzy.

Conocida como la "Diosa del Blues de Cincinnati", Renée volvió a demostrar por qué es una figura reconocida en la escena internacional. Su interpretación combinó la fuerza del blues más tradicional con una gran capacidad para conectar con el público, que acompañó cada tema con aplausos y ovaciones.

El concierto también volvió a poner en valor el trabajo de la Asociación Litoraleña de Blues, colectivo de músicos independientes que desde hace casi una década impulsa conciertos, jam sessions y propuestas de formación para mantener vigente un género con una comunidad cada vez más consolidada en Entre Ríos. La convocatoria del domingo, con la sala completamente colmada, fue una nueva muestra de ese crecimiento.

Con una noche marcada por la calidad artística y la calidez del público, Paraná reafirmó una vez más su lugar dentro del circuito blusero del país, recibiendo a una artista de trayectoria internacional en un escenario que volvió a convertirse en punto de encuentro para los amantes del blues.