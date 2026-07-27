Editorial Uader presenta un trabajo sobre la literatura entrerriana de entresiglos

Se presenta el libro "Cartografía de la literatura entrerriana" en el marco del primer congreso de literaturas regionales.

La Editorial Uader presentará el libro Cartografía de la literatura entrerriana. Período 1876-1910 este viernes 31 de julio a las 15 en el Salón de Actos de la Escuela Normal José María Torres, ubicado en la intersección de las calles Corrientes y Urquiza de Paraná. La actividad se desarrollará con una exposición a cargo del doctor Carlos Hernán Sosa, en el marco del primer Congreso Entre Ríos, Entre Discursos: Literaturas, territorios culturales y resonancias interdisciplinarias y de las quintas Jornadas de Literatura Entrerriana.

El encuentro busca ofrecer un nuevo instrumento de estudio para la investigación y la difusión del patrimonio letrado provincial que reconstruye los procesos culturales y las producciones que moldearon la identidad e historia entrerriana en las últimas décadas del siglo XIX y los inicios del siglo XX.

La obra fue compilada por las investigadoras Alfonsina Kohan y Cecilia Corona Martínez, con el fin de proponer una delimitación del territorio regional observada a partir de los discursos y obras producidas entre los años 1876 y 1910. El corpus analizado abarca escritos de autores nativos de la provincia y de figuras que adoptaron a Entre Ríos como su espacio geográfico y cultural de pertenencia durante aquel período.

El texto se encuentra estructurado en dos bloques, dónde aparece un primer apartado introductorio que plantea los criterios metodológicos, realiza un mapeo temporal y espacial de los autores y caracteriza el contexto histórico desde el período posterior al surgimiento del jordanismo hasta los festejos del Primer Centenario de la Revolución de Mayo, y una segunda sección compuesta por ocho ensayos que analizan las dimensiones estéticas, ideológicas e históricas de referentes de las letras locales como Benigno Teijeiro Martínez, Alberto Gerchunoff, Fray Mocho y Martiniano Leguizamón.

La actividad será de acceso libre y gratuito.