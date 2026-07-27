El Ciclo Nodo reunirá rap nacional y local en La Vieja Usina

La Vieja Usina albergará la seunda fecha del denominado Ciclo Nodo este viernes 31 de julio a partir de las 20. La jornada musical se llevará a cabo en el espacio ubicado en Gregoria Matorras 861, con la apertura a cargo de un disc jockey local, la presentación del rapero paranaense Ballesta y el cierre de la artista bonaerense Soui Uno.

Este encuentro apunta a articular la escena del rap y hip hop de la capital entrerriana con exponentes del circuito nacional, con el fin de generar un espacio de intercambio para el desarrollo de la cultura urbana y facilitar el acceso del público regional a nuevas producciones independientes.

La figura principal de la jornada será Soui Uno, referente de la escena del rap argentino que inició su vínculo con la disciplina a los 14 años a través de las competencias de freestyle en espacios públicos de la provincia de Buenos Aires. Tras volcarse al trabajo profesional en estudios de grabación a partir de los 17 años, la intérprete desarrolló una trayectoria que la llevó a compartir escenario con referentes del género y a integrar en 2023 la lista Radar Al Sur de la plataforma Spotify, un programa de difusión destinado a visibilizar proyectos emergentes de Argentina, Chile y Uruguay.

Por otra parte, la representación local estará a cargo de Ballesta, músico enfocado en la composición e interpretación de rap dentro del circuito paranaense, que será el encargado de abrir el segmento de conciertos en vivo tras la ambientación inicial en la consola de sonido.

Las entradas están disponibles en Central Tickets.