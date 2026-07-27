"Emboscada" vuelve a la pantalla grande con una función especial junto a su elenco en Paraná

La película "Emboscada", una producción filmada íntegramente en Entre Ríos, volverá a proyectarse este jueves 30 de julio en una función especial que reunirá al público con parte de su elenco. La cita será en Cine Las Tipas, donde desde las 20 se realizará un encuentro con los actores y el equipo de la película, mientras que la proyección comenzará a las 21. La actividad será con entrada libre y gratuita, con ingreso por orden de llegada.

Dirigida por el realizador entrerriano Mauro Bedendo, la película está basada en una adaptación libre de la novela homónima de Andrés Bufali y constituye una de las producciones cinematográficas más ambiciosas realizadas en la provincia. El proyecto fue financiado con aportes privados de productores de Entre Ríos y Buenos Aires, con la participación del Estudio Alasur, responsable del equipamiento técnico utilizado durante el rodaje.

La historia tiene como protagonista a "El Tano", interpretado por Osvaldo Laport, un fotógrafo profesional y corresponsal de guerra que, en plena crisis del "corralito" de 2001, recupera sus ahorros mediante una acción desesperada que lo convierte en un símbolo de rebeldía. Tras cumplir una condena y recuperar la libertad, inicia una frenética huida mientras es perseguido por policías corruptos que buscan apoderarse de una fortuna escondida.

Con una mochila cargada de dinero, un arma y su cámara fotográfica, el personaje emprende un recorrido donde el pasado aparece como el único refugio posible, en una trama que combina acción, suspenso y referencias a uno de los momentos más convulsionados de la historia reciente del país.

Además de Laport, el filme reúne a destacadas figuras como Roly Serrano, Érica de Sautu Riestra y Luis Ventura, junto a un amplio elenco integrado por más de 60 actores de la región. Entre ellos se destacan Florencia Minen, Hugo La Barba, Rubén Clavenzani, Juan Carlos Gallego, Roberto Trucco, Pedro Peralta, Cristian Buffa y Leandro Bogado, entre otros.

La realización también convocó a técnicos y artistas entrerrianos en distintas áreas. La dirección de arte estuvo a cargo de Juan Barbagelata, la fotografía fue responsabilidad de Leandro Maglioco y la banda sonora cuenta con la participación de Teresa Parodi, Genitales Argentinos y Silvia Teijeira.

Con una duración de 95 minutos y clasificación apta para mayores de 13 años, Emboscada ofrecerá al público la posibilidad de volver a encontrarse con una producción realizada íntegramente en escenarios entrerrianos y, además, compartir un intercambio con parte de sus protagonistas antes de la proyección, en una función especial que busca celebrar el trabajo del cine hecho en la provincia.