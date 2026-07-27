Inscripciones abiertas al seminario de exploración rítmica y percusión

El taller intensivo de percusión y ritmo estará a cargo de Gabriel Martínez.

El músico, productor y director musical Gabriel Martínez dictará la primera edición del taller denominado "Laboratorio Musical", una propuesta de capacitación intensiva enfocada en la exploración rítmica, la percusión y el trabajo de ensamble colectivo organizada por la Academia René López. La actividad tendrá dos encuentros a desarrollarse los viernes 31 de julio y 7 de agosto, en el horario de 17 a 20, en la sede de la Archicofradía, ubicada en calle 9 de Julio 116 de la ciudad de Paraná.

La iniciativa está dirigida a jóvenes y adultos, estudiantes de música, percusionistas y artistas de diversas disciplinas interesados en desarrollar su habilidad rítmica, con el objetivo de brindar herramientas prácticas y teóricas para abordar la música como un canal de comunicación, expresión y construcción conjunta a través de la percusión corporal y el trabajo grupal.

El dictado de la propuesta abordará un programa que contempla contenidos sobre percusiones corporales, herramientas de lectoescritura rítmica, sistemas de notación alternativa, rítmicas tradicionales argentinas y latinoamericanas, canto aplicado y técnicas de ensamble e improvisación mediante el lenguaje de señas.

El abordae de Martínez se dividirá en tres ejes, con un nivel intrapersonal centrado en la respiración, la relajación y el pulso interno, una etapa interpersonal orientada a juegos rítmicos y la escucha colaborativa, y un bloque instrumental abocado a la técnica y el ensamble.

La convocatoria está abierta al público general, y no hace falta contar con experiencia previa.

Los interesados en participar deben completar la inscripción a través de este formulario.

Por consultas, comunicarse al 345 8658304.