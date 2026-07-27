"Las voces del sonido", un libro que recorre las historias de músicos paranaenses

El comunicador e investigador Román Mayorá presentará su nuevo libro titulado Las voces del sonido. Historias de vida en la producción musical de Paraná este viernes 31 de julio a las 20 en la Sala Metamorfosis del espacio cultural Casa Boulevard, ubicado en calle Ituzaingó 80 de la capital provincial. La actividad contará con la participación del autor, el acompañamiento musical en vivo del dúo Panzaverde, integrado por Facundo Ludi y Simón Fischbach, y el funcionamiento de servicio de cantina durante la velada.

El objetivo de la publicación y del encuentro de presentación consiste en poner al alcance de los lectores un registro histórico e identitario sobre el desarrollo de la música urbana y el rock en la ciudad a lo largo de más de medio siglo, que analiza las formas de aprendizaje, los procesos de producción y las trayectorias de los artistas locales.

La obra consta de 192 páginas y fue seleccionada en la convocatoria del Fondo Económico de Incentivo a la Cultura, las Artes y las Ciencias (Feicac) en su edición 2025 y contó con la labor editorial del sello 170 Escalones.

La estructura del volumen se basa en catorce entrevistas en profundidad a referentes de diversas generaciones dentro del mapa musical de la región. En sus páginas se reúnen los testimonios e historias de vida de Francisco Calabretta, Alberto Felici, Leonardo González, Julio Corcho Soñez, Mariano Rochi, Emiliano Rey, Sebastián López, Alfonso Bekes, Flopa Suksdorf, Leandro Segovia, Enrique Flaco López, Emilia Cersofio, Sheila Dámaris Jofré y Gabriel Ravera.

El prólogo del libro fue elaborado por el historiador y ensayista Sergio Pujol, quien destaca la construcción de una identidad colectiva que atraviesa las fronteras de los géneros y las épocas.

El trabajo recoge los antecedentes del proyecto de investigación denominado "Escenas de la música urbana", el cual estuvo dirigido por el propio Mayorá.

El autor es licenciado en Comunicación Social por la Universidad Nacional de Entre Ríos, magíster en Estudios Culturales por la Universidad Nacional de Rosario y se desempeña como docente en la Universidad Autónoma de Entre Ríos y en la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNER, donde también ejerce la coordinación de la Tecnicatura en Gestión Cultural.

Durante la jornada del viernes estarán disponibles ejemplares físicos del libro para su compra.