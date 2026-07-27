Pablo Echarri y Paola Krum llegan a Paraná con la aclamada "Maldita Felicidad"

Luego de una exitosa temporada en Buenos Aires, Pablo Echarri y Paola Krum volverán a compartir escenario en Paraná con "Maldita Felicidad", una comedia dirigida por Daniel Veronese que combina humor, drama y reflexión en torno a una pregunta tan universal como esquiva: ¿qué significa realmente ser feliz? La función será el viernes 31 de julio, a las 21, en el Teatro 3 de Febrero.

La obra, escrita por Agustina Gatto, marca el reencuentro teatral de una de las parejas más recordadas de la ficción argentina. Junto a ellos integran el elenco Carlos Portaluppi e Inés Palombo, quienes completan un cuarteto de personajes que, a lo largo de una cena aparentemente festiva, pondrán en crisis sus propias certezas.

Tras su paso por el Teatro Metropolitan de la avenida Corrientes, "Maldita Felicidad" inició una gira nacional impulsada por la gran recepción del público y la crítica. La propuesta fue destacada por su capacidad para combinar el ritmo de una sitcom con momentos de gran profundidad emocional, transitando con naturalidad entre la comedia, el absurdo y el drama.

La historia gira en torno a Guido y Celeste, un matrimonio propietario de una pequeña editorial que acaba de publicar la primera novela de Peter, un escritor tan talentoso como excéntrico. El motivo del encuentro parece inmejorable: el libro se convirtió en un best seller. Sin embargo, la reacción del autor desconcierta a todos. Lejos de celebrar el éxito, Peter asegura que "el éxito es una mierda" y se muestra profundamente deprimido.

Mientras Guido y Celeste intentan convencerlo de firmar un contrato para publicar su próxima novela, cuyo tema será la felicidad, la conversación comienza a desviarse hacia cuestiones mucho más personales. La llegada de una cuarta protagonista transformará la reunión en un espacio donde cada uno expondrá sus frustraciones, deseos y contradicciones, desatando situaciones tan hilarantes como incómodas.

Con la dirección de Daniel Veronese, uno de los referentes más reconocidos del teatro argentino contemporáneo, la puesta propone un recorrido que alterna momentos de humor filoso con escenas de fuerte intensidad dramática, invitando al público a cuestionar las ideas tradicionales sobre el éxito, las relaciones y la búsqueda de la felicidad.

Con un elenco de reconocida trayectoria y un texto que evita las respuestas fáciles, "Maldita Felicidad" llega a Paraná como una de las propuestas teatrales más destacadas de la temporada. La función se realizará el viernes 31 de julio a las 21 en el Teatro 3 de Febrero, donde el público podrá disfrutar de una producción que fue una de las más elogiadas de la temporada porteña.

Las entradas

Las entradas se encuentran disponibles a través de PlateaVip. Los compradores podrán abonar mediante Mercado Pago (dinero en cuenta), con tarjetas de crédito del Banco Santa Fe y Banco Entre Ríos en tres y seis cuotas, con tarjetas de crédito o débito de ambas entidades en un pago, o con tarjetas de crédito y débito de cualquier banco en un solo pago.