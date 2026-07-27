Se organiza la XIV edición de la Feria del Libro Paraná Lee

La intendenta Rosario Romero brindó detalles de lo que será la XIV edición de la Feria del Libro Paraná Lee.

Del 14 al 17 de agosto, la Sala Mayo será la sede de la XIV edición de la Feria del Libro Paraná Lee, que este año tendrá como tópico "Eternidad–Umbrales–Pasión". En el acto de presentación, la intendenta Rosario Romero destacó a Paraná Lee como “una política de Estado que hemos continuado y que se tiene que continuar por muchos años”.

El encuentro reunirá este año a reconocidos autores y autoras del ámbito literario y científico, entre ellos Martín Kohan, Luciano Lamberti, Tomás Downey, Pedro Mairal, Sergio Aguirre, Josefina Licitra, Carmen Cáceres, Paula Galansky, Camila Perochena, Martín Sivak, Matías Aldaz, Mauricio Dayub, Luciano Wernicke y Diego Golombek, entre otros. Además, habrá una jornada destinada a escuelas, actividades para las infancias, talleres literarios y música.

Este lunes por la mañana, la intendenta Rosario Romero encabezó el acto de presentación en Casa de la Costa y destacó que “el libro forma parte de nuestra vida, forma parte de la cultura; fomentar la lectura es un propósito de esta gestión municipal y lo ha sido de otras gestiones”.

La presidenta municipal manifestó que Paraná Lee “ha sido una política de Estado que hemos continuado y que creo que se tiene que continuar por muchos años. El libro forma parte de nuestra vida, forma parte de la cultura, el fomentar la lectura es un propósito de esta gestión municipal y lo ha sido de otras gestiones”.

El jefe de Gabinete, Santiago Halle, valoró el crecimiento de las propuestas para recorrer y disfrutar este año: “Vamos a tener stands de editoriales y libreros con todo lo que acompaña al libro como objeto que se comparte con los demás; sabemos que estas políticas de Estado van impregnando la ciudad y logran visibilizar que la feria de Paraná es una de las más grandes del litoral”.

El secretario de Educación, Cultura y Convivencia Ciudadana, Rubén Clavenzani, expresó que “el libro se apoya desde el hacer, es imprescindible el libro en una ciudad, una región y en un país, no existe una nación sin libros, y en estos tiempos complejos está el estímulo para escribir y para editar”.

Por último, la coordinadora de la Editorial Municipal de Paraná, Marcela Pautaso, sostuvo: “Estamos muy contentos por la grilla que estamos armando de autores, tanto nacionales como locales, la dinámica va a ser de entrevistas a los escritores, presentaciones de libros y conversatorios”.

La Feria del Libro Paraná Lee se afianza año tras año como uno de los encuentros culturales más importantes del Litoral. En esta edición, la Sala Mayo reunirá a más de 100 editoriales de distintas partes del país y contará con la participación de una editorial internacional. Además, Santa Fe será la ciudad invitada de honor.

Durante cuatro días, el Puerto Nuevo de la ciudad se convertirá en el epicentro de uno de los encuentros culturales más relevantes de la región. Escritores, editores, diseñadores, libreros y público lector se reunirán en la Sala Mayo para celebrar el universo del libro, en una propuesta organizada por la Municipalidad de Paraná con entrada libre y gratuita.

Como todos los años, el público podrá asistir a conversatorios con escritores, instancias privilegiadas de encuentro entre autores y lectores. Además de las tradicionales entrevistas, se abrirá un espacio para encuentros personalizados con las y los invitados.

Talleres y encuentros con autores

Cita Mágica es el nombre de la serie de actividades en las que los asistentes podrán compartir encuentros con los autores invitados. Como en cada edición, la Feria también será el espacio elegido para la presentación de libros de escritores entrerrianos publicados por editoriales de la región. Entre ellas, la Editorial Municipal de Paraná presentará dos novedades editoriales: una obra dedicada al Bicentenario de Paraná, escrita por una treintena de reconocidas figuras de la ciudad, y un libro con una obra inédita de Julio Meirama, escritor paranaense, juez de Entre Ríos, ganador del Premio Fray Mocho en 1972.

Con esta amplia programación, la nueva edición de la Feria promete un fin de semana largo de encuentro con los libros, la imaginación y las historias.

Estuvieron presentes el viceintendente David Cáceres, la secretaria de Cultura de Santa Fe, Luciana Ceresola, el subsecretario de Turismo, Agustín Clavenzani, concejales y editores y libreros de la ciudad.