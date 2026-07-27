Tierra Bomba recibe al cantautor español Muerdo

El cantautor y compositor español Muerdo se presentará por primera vez en la ciudad de Paraná el próximo sábado 8 de agosto a las 21 en Tierra Bomba, espacio ubicado en calle Urquiza 1214 de la capital entrerriana. La llegada del músico a la provincia se concreta en el marco de su gira internacional titulada "Volver a donde nacen las canciones", un recorrido donde propone un formato centrado exclusivamente en su voz y guitarra.

La actividad busca ofrecer un repaso por los temas de su trayectoria musical en una versión despojada. La propuesta artística del músico murciano se basa en la combinación de letras de contenido social y poético con ritmos folclóricos de raíz latinoamericana, mestizaje y matices de sonidos urbanos contemporáneos.

Con una audiencia que supera los 500.000 oyentes mensuales en plataformas digitales como Spotify, el artista presentará en este concierto un repertorio en el que reinterpreta las canciones que marcaron sus distintos trabajos discográficos, retornando a la estructura primaria de su composición.

La apertura de la velada contará con la ambientación musical previa del espacio, continuará con el show central y finalizará con una selección musical a cargo de Aka Nacio.

Además, el encuentro incluirá el funcionamiento del servicio gastronómico y la barra.

Las entradas de preventa anticipada tienen un valor de $30.000 y las entradas generales de $35.000. Tickets disponibles en este enlace.