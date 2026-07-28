Comienza el ciclo Jueves de Grandes Películas para acercar el cine a comunidades entrerrianas

El Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (IAAER), el Consejo Provincial de Cultura y la Secretaría de Cultura de Entre Ríos impulsan un ciclo itinerante de cine. Este jueves 30 a las 16 será la primera función con Tiempo de Revancha (de Adolfo Aristarain), en Colonia Elía (Centro de Jubilados - Av. Roca y Sauce). El acceso es libre y gratuito.

La propuesta busca acercar películas especialmente seleccionadas para compartir historias, emociones y recuerdos, promoviendo la participación, el intercambio y la construcción de vínculos comunitarios en cada localidad anfitriona. Jueves de Grandes Películas - Tardes de cine para compartir, es la denominación completa de este ciclo destinado a generar espacios de encuentro, recreación y disfrute para personas mayores a través del cine.

Para el desarrollo del ciclo, los municipios participantes deberán disponer de un espacio adecuado para la proyección y la recepción del público, mientras que el IAAER aportará el equipamiento técnico necesario para garantizar la calidad de las funciones, incluyendo proyección, sonido y asistencia técnica.

Próximas fechas

- 13 de agosto: Villa Clara. A las16, en el Salón Barón Hirsch (San Martín 755).

- 20 de agosto: San Benito, A las 16, en el Centro de Jubilados (Av. San Martín y Basavilbaso).