El grupo Los Macanos llega este sábado a la sala Saltimbanquis

El elenco teatral infantil Los Macanos presentará su espectáculo titulado "La runfla de los macanos" este sábado 1 de agosto a las 16 en el espacio Saltimbanquis, ubicado en calle Feliciano 546 de la ciudad de Paraná. La propuesta busca ofrecer una alternativa de entretenimiento que combina distintas disciplinas artísticas y rutinas cómicas para acercar el arte escénico a la capital provincial.

La trama del espectáculo gira en torno a las aventuras de cinco personajes que interpretan a los tradicionales payasos del circo de Serafín, que cruzan sus historias con la figura de Mabel Antorcha, caracterizada como la principal vedette del circuito de espectáculos orientados al público infantil.

A través de este encuentro, la puesta en escena transforma el espacio teatral en una pista de circo donde se suceden rutinas disparatadas, pasajes de magia, cuadros de baile y momentos musicales interpretados en vivo.

La función se llevará a cabo bajo la modalidad de entrada a la gorra.