El humor local celebra a la Pachamama con una función de stand up

Los comediantes locales Fede Galán, Marita Cortes, Belisario Ruiz y Santiago Marcos presentarán un espectáculo conjunto de stand up este sábado 1 de agosto a partir de las 21:30 en Ferrero Cantina, un espacio gastronómico y cultural ubicado en la calle Piedrabuena 133 de la ciudad de Paraná. La actividad apunta a celebrar el tradicional día de la Pachamama a través del humor, con artistas de diferentes recorridos en la escena regional.

La propuesta escénica se estructura a partir de la participación de cuatro exponentes del humor local que subirán al escenario para ofrecer rutinas basadas en sus propios estilos, experiencias personales y observaciones de la vida cotidiana. La jornada artística contará con las actuaciones comediantes que ya cuentan con experiencia previa en los distintos escenarios teatrales y bares de la zona, a los que se sumará Santiago Marcos para realizar su presentación dentro del género del stand up durante esta misma velada.

Además de la cartelera artística propiamente dicha, la organización del evento destacó que la fecha de la función coincide con el inicio del mes de agosto y la tradicional celebración de origen ancestral dedicada a la Madre Tierra. Por este motivo, el encuentro servirá también como marco propicio para el cumplimiento del ritual de tomar caña con ruda, una bebida que estará a disposición de los presentes junto a otras opciones habituales de la barra como cervezas y vinos, además de la carta de comidas y elaboraciones gastronómicas que ofrece el espacio.

La función se desarrollará bajo la modalidad de entrada a la gorra.

Por reservas, comunicarse al 343 4179998.