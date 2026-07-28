Juan Manuel Bilat encabezará una nueva peña folclórica en Tierra Bomba

El músico, acordeonista y compositor entrerriano Juan Manuel Bilat protagonizará la Peña del Folclore Bomba este sábado 1 de agosto a partir de las 21 en el espacio de Tierra Bomba, ubicado en calle Urquiza 1214 de Paraná. El encuentro musical busca promover las expresiones del folclore litoraleño y el chamamé en un formato bailable, integrando la propuesta artística con la oferta gastronómica regional del espacio anfitrión y la ambientación sonora previa y posterior a la actuación principal.

Nacido en la localidad de Colonia Avellaneda, Bilat se posiciona hoy como una de las figuras referentes de la música de raíz de la región. En su recorrido profesional destaca su rol como director y cofundador de la agrupación Alma de Montiel, proyecto con el cual editó cuatro materiales discográficos en el ámbito profesional y participó en escenarios de relevancia nacional como el Festival Nacional de Folklore de Cosquín, la Fiesta Nacional del Chamamé en Corrientes, la Fiesta del Chamamé del Mercosur, la Fiesta Nacional del Chamamé del Norte Entrerriano en Federal y la Fiesta Nacional del Mate en Paraná.

Para esta presentación, el músico ofrecerá un repertorio centrado en el acordeón y las melodías tradicionales del litoral.

La programación de la velada se completará con la selección musical temática denominada Musiquitas Bombísticas durante el inicio de la noche. En el cierre de la jornada, Aka Nacio tendrá su intervención para finalizar el encuentro con su propuesta en consola.

Además del sector gastronómico que estará activo durante toda la velada, la jornada incluirá el servicio de caña con ruda en el marco del inicio del mes de agosto.

La entrada se desarrollará con la modalidad de acceso gratuito para el público hasta las 22:30.