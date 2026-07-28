La percusión volverá a ser protagonista con un encuentro de formación en Paraná

La Escuela de Música, Danza y Teatro "Prof. Constancio Carminio" de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales (FHAyCS-UADER) será escenario de la segunda edición del Encuentro "Percusión en el Paraná", una propuesta que reunirá a estudiantes, docentes y músicos durante dos jornadas dedicadas a la formación, el intercambio y la música.

La actividad se desarrollará el miércoles 5 y jueves 6 de agosto en la sede de la institución, ubicada en Italia 61, con un programa que incluirá talleres, masterclasses, clínicas, conciertos y presentaciones a cargo de reconocidos percusionistas y docentes de trayectoria.

El encuentro está dirigido a estudiantes, docentes, músicos, percusionistas y a todas aquellas personas interesadas en profundizar sus conocimientos, compartir experiencias y acercarse a la diversidad de lenguajes que ofrece el universo de la percusión.

La iniciativa busca generar un espacio de capacitación y encuentro entre artistas y referentes de distintas especialidades, promoviendo el intercambio de saberes y el desarrollo de la actividad musical en la región.

La participación requiere inscripción previa, que puede realizarse mediante un formulario online dispuesto por la organización. Durante las dos jornadas, los asistentes podrán participar de las distintas instancias de formación y disfrutar de conciertos y presentaciones especialmente programadas para esta segunda edición del encuentro.