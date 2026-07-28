Llega a Paraná "Yepeto", el clásico interpretado por Roly Serrano

El actor Roly Serrano encabezará la presentación de la obra teatral "Yepeto" este sábado 1 de agosto a las 21 en el Centro Cultural La Vieja Usina, ubicado en la calle Gregoria Matorras 861 de la ciudad de Paraná. Con el trabajo actoral de Serrano, Demian Bello y Luisina Arito bajo la dirección de Jorge Scorpaniti y la producción ejecutiva de Candelaria Saldaño Vicente, esta puesta en escena de la comedia dramática busca acercar al público entrerriano un clásico de la escena nacional enfocado en debatir sobre las relaciones intergeneracionales, el paso del tiempo y las experiencias en distintas etapas de la vida.

La pieza fue escrita por el dramaturgo argentino Roberto Tito Cossa y desarrolla su trama a lo largo de 70 minutos a partir del encuentro entre un profesor de literatura, interpretado por Roly Serrano, y Antonio, un joven deportista al que da vida Demian Bello, quien es el novio de Cecilia, una alumna universitaria interpretada por Luisina Arito.

A lo largo del diálogo que entablan ambos hombres, unidos por la admiración y el deseo hacia la misma mujer, la obra aborda los celos, la atracción por la belleza, la inseguridad y el contraste entre el conocimiento académico y la vitalidad juvenil.

La historia suma un giro particular cuando el personaje femenino utiliza los conflictos y las reflexiones de ambos protagonistas como insumo de inspiración para desarrollar una producción artística propia.

La obra está recomendada para mayores de 16 años o menores desde los 13 años acompañados por un adulto.

Las entradas pueden adquirirse en Platea Vip o directamente en la boletería del establecimiento antes del inicio de la función, sujeto a disponibilidad.