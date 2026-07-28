Patrimonio del Museo Provincial de Bellas Artes será exhibido en Buenos Aires

Obras incorporadas recientemente al patrimonio del Museo Provincial de Bellas Artes serán exhibidas en la Casa Nacional del Bicentenario, en Buenos Aires. La inauguración será el 6 de agosto a las 18 en Riobamba 985 (CABA). La propuesta se titula Creciente Litoral y fue gestionada por el MPBA (en el marco de su centenario) junto a las áreas de Cultura de Nación y Provincia.

Creciente Litoral se compone de una selección de obras premiadas durante la última década en el Salón Provincial de Artes Visuales. Son piezas que trazan una cartografía de la escena artística contemporánea entrerriana. A través de ellas es posible reconocer búsquedas, sensibilidades y lenguajes que dan cuenta de la diversidad y la riqueza de las prácticas artísticas desarrolladas en el territorio.

La exhibición reúne 17 obras, entre las que se encuentran: pinturas, obras textiles, dibujo sobre papel, cerámicas, libro de artista, xilografía (grabado) y talla en madera. Se podrá recorrer hasta el 27 de septiembre, con entrada libre y gratuita, en el tercer piso de la Casa. Participan los siguientes artistas entrerrianos: Héctor Zucco, Sebastián Cañete, Enrique Guy, María Florencia Valente, Federico Roldán Vukonich, Alejandro Fangi, Damián Ayala, Carla Brugo, Carolina Hirschorn, Carina Amarillo, Berenice Canet, Constanza Ugalde, Lucas Ariel Mercado, Inés Marco, Sol Yedro, Silvia Lissa y Verónica Moreira.

En el texto curatorial, la coordinadora del Museo, Julia Acosta, afirma: "Abordar cien años de historia institucional desde las obras ingresadas al patrimonio en los últimos diez años permite poner el foco en un presente de gran vitalidad, sostenido por una comunidad artística que expande, renueva y enriquece el acervo público".

Sobre el Museo Provincial de Bellas Artes

Fundado en 1926, el Museo Provincial de Bellas Artes Dr. Pedro E. Martínez es una de las instituciones culturales más importantes de Entre Ríos. Desde 1938 lleva el nombre de su fundador y primer director, el abogado, catedrático y filántropo paranaense Pedro E. Martínez. Actualmente resguarda más de 1.400 obras, entre ellas la reconocida Colección Cesáreo Bernaldo de Quirós. Está ubicado en calle Buenos Aires 355, Paraná.