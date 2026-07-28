Se viene un nuevo Fogón Entrerriano en la Casa de la Cultura

La nueva edición del ciclo ofrece una velada de folclore y fusión este viernes en Paraná.

El ciclo Fogón Entrerriano invita a disfrutar una nueva noche con música de la provincia. Este viernes 31 de julio, a partir de las 21, se presentarán el Dúo Miriam Gutiérrez y Alcides Gilez junto al grupo Mestizo en la Casa de la Cultura (Carbó y 9 de julio).

Miriam Gutiérrez, nacida en Paraná, aporta su sensibilidad como profesora de música, bandoneonista, guitarrista, cantora y compositora. Alcides Gilez, oriundo de General Ramírez, complementa el ensamble desde su rol de guitarrista, cantor, arreglador y compositor. Tras años de recorrer individualmente distintos escenarios del país, se unieron para plasmar esa experiencia acumulada en un formato íntimo y potente de bandoneón, guitarra y voces. El dúo se presenta con un repertorio cuidadosamente seleccionado que combina obras de autoría y arreglos propios con composiciones de grandes referentes de la música regional.

Mestizo es un grupo de Paraná que mixtura la música popular de raíz folklórica con el rock alternativo y otros lenguajes universales. Así, recrean versiones de autores como Atahualpa Yupanqui, Eduardo Falú, Antonio Tarragó Ros, Jorge Mendez, Cuchi Leguizamón, Ramón Ayala, Horacio Guaraní, entre otros clásicos y contemporáneos. Obtuvieron una mención especial en el Pre Mate 2022. Además, han sido apadrinados por el maestro Antonio Tarragó Ros.

Fogón Entrerriano es parte de CUAC! Cultura Activa, un programa anual y federal que la Secretaría de Cultura de Entre Ríos desarrolla en distintas localidades.

Habrá servicio de cantina durante el desarrollo de la velada.

La entrada será libre y gratuita.