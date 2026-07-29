El Museo Conrado Hasenauer inaugurará una nueva muestra de artes visuales

Las artistas plásticas Sara Ramón y Nancy Mariela Kokoyaczuk inaugurarán la exposición colectiva "Pinceladas vivificantes" el próximo sábado 8 de agosto a las 20 en el Museo Conrado Hasenauer, ubicado en la calle Los Tordos 241 de la localidad de Oro Verde. La presentación reunirá una selección de trabajos recientes elaborados mediante diversas técnicas de pintura sobre el paisaje, la figura y escenas de la vida cotidiana.

La iniciativa busca entablar un diálogo visual entre dos trayectorias y enfoques estéticos dentro de la producción plástica regional, para ofrecer a los vecinos de la comunidad y de la zona un recorrido libre por las salas del espacio museístico para conocer la obra de ambas creadoras.

En el marco de la exhibición, Sara Ramón presentará un conjunto de producciones actuales orientadas a la representación de la figura del caballo, el estudio del paisaje y la exploración compositiva de naturalezas muertas.

Nacida en Paraná y radicada en Oro Verde desde su infancia, Ramón es Profesora de Artes Visuales con especialidad en Dibujo y Grabado graduada en la Escuela de Artes Visuales Profesor Constancio Carminio, institución en la cual también se desempeñó como docente, además de contar con una extensa trayectoria en la enseñanza de nivel medio. Su labor artística obtuvo diversos reconocimientos institucionales, entre los que destacan la Mención de Honor, la Medalla de Plata y el Primer Premio en la disciplina de Grabado en el Salón Anual de Artistas Plásticos de Entre Ríos.

En cuanto a Nancy Mariela Kokoyaczuk, exhibirá una serie de paisajes abordados desde el lenguaje hiperrealista.

Nacida en Estación Rocamora, en el departamento Uruguay, y residente en la actualidad en Oro Verde, Kokoyaczuk se formó como Maestra de Educación Primaria antes de incursionar de manera sostenida en las artes visuales y consolidar una producción continua. A lo largo de su carrera presentó sus trabajos en diversas salas y centros culturales de la provincia, incluyendo la Galería del Banco Bersa, la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Argentina, la Alianza Francesa y en anteriores oportunidades dentro de las propias instalaciones del Museo Conrado Hasenauer.

La muestra podrá visitarse de forma gratuita.