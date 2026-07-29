Este viernes llega la 99° Expo Rural de Villaguay

Este fin de semana se vivirá toda la programación ganadera en el predio de la Sociedad Rural.

La localidad de Villaguay llevará a cabo la 99° Exposición de Ganadería, Industria y Comercio desde este viernes 31 de julio hasta el lunes 3 de agosto en el predio de la Sociedad Rural. La tradicional muestra del sector agroproductivo provincial se desarrollará mediante un cronograma que incluye juras ganaderas, rondas de negocios, charlas, remates y una variada grilla de espectáculos artísticos en vivo.

El programa comenzará este viernes 31 de julio a las 8 de la mañana con el ingreso de reproductores y el inicio de las tareas del jurado de admisión, actividades que se extenderán hasta las 18 en simultáneo con el armado final de los pabellones comerciales.

El corte de cintas y la apertura de la muestra están previstos para las 19, seguidos por un ciclo de charlas técnicas destinadas a profesionales y trabajadores del sector a partir de las 19:30.

Durante las tres noches principales, el espacio El Granero estrenará una carpa cerrada y calefaccionada para mayores de 16 años con entrada gratuita, donde se ofrecerá servicio de gastronomía que acompañará las presentaciones de folclore, chamamé y cumbia campera.

La jornada del sábado 1 de agosto abrirá las puertas al público general a las 9 y dará paso a las juras de clasificación de las distintas razas bovinas, equinas, ovinas y porcinas.

Desde las 17 se darán inicio los espectáculos sobre el escenario, donde se presentarán Los Ara Verá, El Picaflor Bailantero, Pasión Campera y Los Majestuosos del Chamamé.

El domingo 2 de agosto la muestra reabrirá a las 9 con la jura de la raza Braford, sucedida a las 11 por la habitual misa de campaña y a las 12:30 por el almuerzo oficial.

A las 14 se concretará el acto inaugural en la pista central con el discurso de autoridades directivas e invitadas, finalizando con el desfile de los animales campeones.

Por la tarde continuarán los shows en vivo, con la presencia de Juan Manuel Bilat, Entre Arroyos del Montiel y Carlos Ramón Fernández.

El cierre de la exposición tendrá lugar el lunes 3 de agosto con el inicio de las ventas de ovinos a las 8:30, el desarmado gradual de los estands comerciales desde las 9 y las ventas de bovinos a partir de las 10:30.

Las entradas generales para el predio tienen un valor de $10.000. Los menores de 12 años ingresan gratis.