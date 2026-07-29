Gato Negro inicia su ciclo de cine de agosto

El espacio cultural Gato Negro iniciará su programación cinematográfica correspondiente al mes de agosto con la proyección en pantalla grande del largometraje Psicosis este domingo 2 de agosto a las 19 en su sede habitual de calle Tucumán 355. La actividad da comienzo a un nuevo eje temático mensual enfocado en la figura de los asesinos seriales en la historia del cine de autor. La iniciativa impulsada por el espacio busca ofrecer una alternativa de encuentro cultural dominical en la ciudad, mediante la exhibición de obras fundamentales del séptimo arte.

La película elegida para abrir la grilla es una producción estadounidense estrenada en 1960, dirigida y producida por Alfred Hitchcock sobre un guion de Joseph Stefano basado en la novela homónima del escritor Robert Bloch.

La trama tiene 109 minutos de duración y sigue el trayecto de Marion Crane, interpretada por Janet Leigh, una secretaria que se da a la fuga tras cometer una malversación de fondos y termina alojándose en el solitario motel administrado por Norman Bates, personaje interpretado por Anthony Perkins. A partir de la posterior desaparición de la mujer, la historia suma las actuaciones de Martin Balsam en el rol de un investigador privado, junto a John Gavin y Vera Miles en los papeles de pareja y la hermana de la protagonista, para emprenden la búsqueda para dilucidar lo ocurrido en el lugar.

Durante la velada, el espacio ofrecerá su habitual servicio de cafetería.

La entrada tiene un valor de $2.000 que podrá abonarse directamente en puerta.