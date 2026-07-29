La Biblioteca Caminantes realizará un bingo a beneficio

Habrá bingo, música y premios en el Club San Martín.

El Grupo de Teatro y Coro Comunitario de la Biblioteca Popular Caminantes llevará a cabo una jornada recreativa y solidaria denominada Gran Mate Bingo el próximo domingo 9 de agosto a partir de las 15 en el salón cerrado del Club San Martín, ubicado en la calle Celestino Marcó 1389 de la ciudad de Paraná.

La actividad se realizará con el objetivo de recaudar fondos económicos que permitan financiar el traslado y la participación de la agrupación en el próximo Encuentro Nacional de Teatro Comunitario.

La jornada de esparcimiento contará con rondas de juego, propuestas gastronómicas y espectáculos musicales locales.

Durante la tarde se desarrollarán diversas jugadas con sorteos ordinarios y extraordinarios que incluirán conjuntos de productos de primera necesidad, como canastas de alimentos e insumos de limpieza, además de kits de material escolar.

Además, los organizadores informaron que se entregarán regalos en objetos de librería, elementos de estética, marroquinería, descuentos en firmas comerciales y vales para servicios de gimnasio.

La jornada contará también con el funcionamiento continuo de una cantina con opciones dulces para acompañar el mate.

Las entradas anticipadas tienen un valor $2.000 e incluyen dos cartones para las jugadas principales y un número para participar de los sorteos de la jornada.

Para retirar la entrada estará disponible la Biblioteca Popular Caminantes, situada en Gobernador Antelo 1345, de lunes a viernes en el horario de 17 a 20.