Marcelo Moguilevsky ofrece dos jornadas artísticas en La Carminio

La Carminio recibe al músico Marcelo Moguilevsky con una masterclass y un show unipersonal.

El compositor y multiinstrumentista argentino Marcelo Moguilevsky se presentará en la ciudad de Paraná para desarrollar dos jornadas artísticas y formativas en el marco del primer Congreso Entre Ríos, entre discursos: Literaturas, territorios culturales y resonancias interdisciplinarias y de las quintas Jornadas de Literatura Entrerriana. Ambas actividades tendrán lugar en el Auditorio Walter Heinze de la Escuela de Música, Danza y Teatro Profesor Constancio Carminio, institución situada en la calle Italia 61 de la capital provincial.

La agenda se abrirá este mismo miércoles 29 de julio de 17 a 19 con el dictado de una clase magistral centrada en la improvisación folclórica y concluirá el jueves 30 de julio a las 20:30 con la puesta en escena de su espectáculo unipersonal denominado "Buey solo".

La primera de las propuestas tomará como eje analítico y práctico la célebre zamba El Silbador, de autoría de Gustavo Cuchi Leguizamón, con el propósito de brindar herramientas de improvisación instrumental mediante el uso de recursos compositivos vinculados al relato verbal, el planteo de preguntas, respuestas, desarrollos temáticos y variaciones.

La inscripción para la capacitación tiene un costo de $40.000 para el público externo general, de $32.000 para docentes de la Universidad Autónoma de Entre Ríos y de $15.000 para estudiantes.

Inscripción en este enlace.

La presentación del jueves ofrecerá una puesta en la que Moguilevsky ejecutará en tiempo real diversos instrumentos como el clarinete, flautas de distintos registros, el piano, instrumentos de percusión y objetos sonoros, acompañando la interpretación musical con una selección de piezas poéticas.

El acceso al concierto tiene un valor de $15.000 para el público general. La entrada será gratuita para quienes se hayan inscripto al congreso en calidad de expositores o asistentes.