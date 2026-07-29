Un encuentro de música y cultura brasileña

El laboratorio de idiomas Remote Languages Lab llevará a cabo este viernes 31 de julio a las 19 un encuentro cultural denominado "Café Brasil" en Casa Madre Café Jardín, ubicada en la calle La Paz 161 de la ciudad de Paraná. La actividad busca ofrecer un espacio de integración para disfrutar de la música popular del país vecino, repasar expresiones cotidianas en idioma portugués y conocer diversos aspectos de su tradición cultural.

Desde la organización aclararon que la propuesta está pensada para el público general, sin la exigencia de contar con conocimientos previos del idioma, con la finalidad de promover el intercambio cultural en un ambiente distendido al cierre de la jornada laboral.

Durante el desarrollo del evento, los participantes podrán escuchar un repertorio musical articulado en torno a géneros de la cultura brasileña como la bossa nova, el samba y el género sertanejo, junto a otras composiciones conocidas de la música popular regional.

En paralelo al aspecto sonoro y lingüístico, el espacio anfitrión pondrá a disposición su oferta habitual de cafetería y repostería para acompañar el desarrollo del encuentro.

Para reservas, comunicarse al 343 4251108.