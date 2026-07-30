Abrieron la convocatoria para presentar talleres culturales en el Museo Puerto de la Memoria

Está abierta la convocatoria de propuestas culturales para dictar talleres en Puerto de la Memoria.

La Municipalidad de Paraná abrió la convocatoria para la presentación de propuestas destinadas a integrar la programación de los Talleres Culturales del Museo Puerto de la Memoria. La inscripción permanecerá abierta hasta el viernes 7 de agosto y está dirigida a talleristas, docentes, artistas y gestores culturales interesados en desarrollar actividades presenciales para la comunidad.

La iniciativa busca incorporar proyectos de distintas disciplinas artísticas y culturales, con especial interés en aquellas propuestas que promuevan la participación comunitaria, fortalezcan los vínculos con la identidad del barrio Puerto Viejo y aporten a la construcción y preservación de la memoria colectiva.

Las propuestas deberán contemplar una fundamentación, los objetivos del taller, la modalidad de trabajo y un cronograma de actividades. Una vez concluido el período de inscripción, los proyectos serán evaluados y posteriormente se definirán los días y horarios de funcionamiento de cada espacio.

Desde el municipio informaron que no se cobrará canon ni alquiler por la utilización del Museo Puerto de la Memoria. En tanto, quienes estén a cargo de los talleres podrán fijar una cuota accesible para las y los participantes, destinada a cubrir el costo de los materiales o su trabajo docente.

Las personas interesadas en participar de la convocatoria deberán enviar su proyecto al correo electrónico museopuertodelamemoria@gmail.com.

Las bases y condiciones de la convocatoria pueden consultarse en el siguiente enlace