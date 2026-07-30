Casa Madre propone una mañana de collage y café

La artista y psicóloga Alicia Flores coordinará un taller denominado Cafecito + Collage este sábado 1 de agosto de 10:30 a 12:00 en el espacio Casa Madre Café Jardín, ubicado en la calle La Paz 161 de la ciudad de Paraná. La propuesta se desarrollará como un encuentro creativo donde los participantes trabajarán con revistas antiguas de la casa familiar, postales, imágenes y figuritas para elaborar un diseño personal.

El objetivo de la actividad es brindar una experiencia de conexión con el pasado a través de técnicas de recorte y composición.

Durante la jornada, la organización proveerá la totalidad de los materiales necesarios para el armado de la pieza artística y permitirá que cada participante conserve su producción terminada al finalizar la sesión.

En cuanto a la oferta gastronómica, los concurrentes podrán optar entre un café preparado bajo el método filtrado o un té negro, además de tener a disposición la carta de pastelería artesanal del establecimiento.

Para formar parte del taller, se estableció un costo de inscripción de $13.000. Los cupos son limitados. Para reservas, comuni al 343 4285966.