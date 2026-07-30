Con entrada gratuita, se proyecta "La emboscada" en el Cine Las Tipas

El actor Roly Serrano y parte del elenco del largometraje La Emboscada participarán este jueves 30 de julio a las 20 de un encuentro abierto con el público en el complejo de cines Las Tipas de Paraná, de cara a la proyección gratuita de la película programada para las 21. La actividad permitirá al público dialogar con las figuras del equipo técnico y actoral en la antesala del cine antes del inicio de la función en pantalla grande.

La jornada busca promocionar un proyecto regional y acercar a la comunidad una producción audiovisual realizada íntegramente en territorio entrerriano.

La trama de la película sigue los pasos del Tano, un fotógrafo profesional y excorresponsal de la guerra en la ex Yugoslavia que, tras ser despedido de un canal de televisión por negarse a desafectar a sus compañeros en 2002, deposita su indemnización en una entidad bancaria de Buenos Aires. Tras la instauración de las medidas económicas conocidas como el corralito de 2001, el protagonista toma la decisión de adosar cartuchos de dinamita a su cuerpo para ingresar al banco y exigir la restitución de sus 150.000 dólares depositados.

La narración se centra en las consecuencias de esa acción desesperada y muestra la posterior huida del protagonista tras cumplir condena en prisión, mientras busca refugio en su pueblo natal del territorio entrerriano para escapar de policías corruptos que intentan arrebatarle el dinero recuperado.

El proyecto audiovisual pone de manifiesto situaciones vinculadas a la crisis social y económica de principios de siglo en la Argentina.

La velada incluirá un espacio reservado para la toma de fotos y la interacción del público con el elenco de actores de la escena nacional y local que formaron parte de la filmación.