Continúa el congreso de literatura entrerriana en Paraná

Los equipos de docentes, investigadores y estudiantes de la Universidad Autónoma de Entre Ríos llevan adelante el primer Congreso Entre Ríos, Entre Discursos: literaturas, territorios culturales y resonancias interdisciplinarias junto a las quintas Jornadas de Literatura Entrerriana, los dias jueves 30 y viernes 31 de julio en distintas sedes de la ciudad de Paraná. La iniciativa comenzó el miércoles 29 y seguirá con su cronograma de conferencias, simposios temáticos, talleres, presentaciones de libros y puestas artísticas, en homenaje al poeta Juan L. Ortiz al cumplirse 130 años de su nacimiento.

La iniciativa busca consolidar un espacio de intercambio académico para poner en diálogo las letras de la provincia con diversas perspectivas disciplinares, la memoria, el territorio y la crítica literaria regional.

A lo largo de las jornadas, el encuentro contará con ponencias a cargo de destacados especialistas del campo literario y académico nacional como María Laura Pérez Gras, María Amelia Arancet Ruda, Carlos Hernán Sosa, Martín Kohan, Jorge Alejandro Bracamonte y Román Scattini. El congreso articulará diversos simposios temáticos abocados a reflexionar sobre las configuraciones geográficas, la relación entre literatura y política, las poéticas actuales, la formación docente, las dinámicas de lectura, los imaginarios ecológicos, las cartografías locales, las discursividades digitales y la formación de comunidades lectoras.

La propuesta se completará con masterclasses, conversatorios, ciclos de lectura e intervenciones musicales en vivo para todo el público.

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