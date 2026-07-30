El ciclo de cine Relámpago Verde proyectará un clásico de ciencia ficción y terror

Una noche dedicada al cine de terror en la Cantina Ferrero.

El ciclo de cine a cargo de Relámpago Verde llevará a cabo la proyección del largometraje de ciencia ficción y terror Event Horizon (La nave de la muerte), este jueves 30 de julio a las 21 en la Cantina Ferrero, espacio cultural ubicado en calle Piedrabuena 133 de la ciudad de Paraná. La función busca rendir un homenaje a la trayectoria del actor británico Sam Neill mediante la revisión de esta obra de culto dirigida por Paul W. S. Anderson en 1997.

La trama de la película se sitúa en el año 2047 y sigue las alternativas de una misión de rescate enviada a la órbita de Neptuno para investigar la reaparición de la nave espacial Event Horizon, una nave experimental desaparecida siete años atrás tras probar un motor gravitatorio diseñado para realizar saltos espacio-temporales.

La trama del relato aborda el colapso mental de los tripulantes al enfrentarse a una fuerza maligna proveniente de una dimensión desconocida.

La producción cuenta con las actuaciones protagónicas de Laurence Fishburne y el homenajeado Sam Neill, acompañados por un elenco integrado por Kathleen Quinlan, Joely Richardson, Richard T. Jones y Jason Isaacs.

Pese a haber tenido una recepción comercial modesta al momento de su estreno en salas a fines de la década del 90, el largometraje experimentó una progresiva revalorización con el paso del tiempo por parte de la crítica especializada y del público, siendo en la actualidad un título de culto dentro de la vertiente de la ciencia ficción oscura.

Durante la función, el espacio ofrecerá su habitual servicio de gastronomía.

La entrada tiene un valor de $3.000 que podrá abonarse directamente en puerta.