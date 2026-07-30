El ciclo Titanes de la Imaginación llega a su fin

La Biblioteca Popular del Paraná llevará a cabo el cierre del Ciclo Titanes de la Imaginación este sábado 1 de agosto a partir de las 10:30 en su sede de calle Buenos Aires 256. La jornada, coordinada por la mediadora Yanina Remedi, está destinada a niños de entre 4 y 8 años y el itinerario incluirá narración de cuentos, proyección de videos, canciones, construcción de personajes, teatro de sombras, momentos de dibujo y lectura compartida.

La iniciativa busca acercar a las infancias al ámbito literario y al espacio de la biblioteca mediante dinámicas creativas que promuevan el hábito de la lectura desde los primeros años de vida.

La propuesta forma parte del programa "Por más lectores", impulsado por la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares con la meta de fortalecer y ampliar las comunidades de lectura en distintas regiones del país.

Desde el establecimiento destacaron el acompañamiento de las familias en las tres convocatorias previas que integraron el ciclo, señalando que este tipo de proyectos busca consolidar el vínculo con la comunidad y facilitar herramientas formativas para chicos y adultos.

La actividad es libre y gratuita, y no requiere de inscripción previa. Los menores deberan estar acompañados por un adulto responsable.

Sobre la Biblioteca Popular del Paraná

Fundada en 1873 como una asociación civil sin fines de lucro, presta un servicio público de acceso libre que cuenta en la actualidad con un patrimonio superior a los 90.000 libros para diversas edades e intereses. A lo largo de su trayectoria, la institución funcionó como un punto de encuentro socio-cultural en la capital provincial, alcanzando el reconocimiento nacional cuando su sede de calle Buenos Aires fue declarada Monumento Histórico Nacional por el Congreso de la Nación mediante la Ley 26.116.