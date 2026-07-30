Entre “Emboscada” y “Yepeto”, Roly Serrano volvió a encontrarse con el público de Paraná

El actor participó este jueves de la presentación especial de “Emboscada” en el cine Las Tipas y anticipó la llegada de “Yepeto”, la obra que protagoniza junto a Demian Bello y Luisina Arito y que este sábado a las 21, se presentará en el Centro Cultural La Vieja Usina. La sala estuvo colmada y el público lo recibió con un prolongado aplauso.

Antes de ingresar a la sala del cine Las Tipas, Roly Serrano hizo una pausa en el Shopping Paso del Paraná para conversar con la prensa. También se tomó fotografías con las personas que se acercaron a saludarlo. Minutos después subió al complejo cinematográfico y, apenas apareció en la sala, los espectadores lo recibieron con un prolongado aplauso. Fue una bienvenida espontánea en una función que volvió a reunir a una gran cantidad de público alrededor de la película dirigida por Mauro Bedendo.

La presentación especial de la película “Emboscada” también convocó a buena parte del elenco y del equipo que participó del rodaje realizado íntegramente en Entre Ríos. En ese marco, Serrano llegó acompañado por Demian Bello y Luisina Arito para anticipar la gira de “Yepeto”, el clásico de Roberto "Tito" Cossa, dirigida por Jorge Scorpaniti, que este viernes se presentará en Santa Fe y el sábado desembarcará en el Centro Cultural La Vieja Usina de Paraná.

"Es maravilloso visitar esta provincia y traer los hechos creativos. Una es Emboscada, que no es que la traigo, sino que la llevo desde el corazón. Y traer para mostrar también algo que amo hacer, que es el teatro y esta obra Yepeto, que es una de las obras más bellas que me tocó hacer en la vida de artista", expresó el actor a ANÁLISIS.

Al hablar de su oficio, Serrano marcó la diferencia entre el trabajo frente a una cámara y la experiencia del escenario.

"La pantalla grande no es solamente mía, depende de un director, de un buen fotógrafo, de una buena ambientación y de un productor que después decide cómo armar la película. En cambio, el teatro es otra cosa. Estoy arriba del escenario y vos sentado abajo, donde lo que quiero es contarte una historia", señaló.

Sin embargo, el momento más emotivo llegó cuando recordó el tiempo que pasó en Entre Ríos durante el rodaje de “Emboscada”. Allí explicó por qué cada regreso a la provincia tiene un significado especial.

"Es como venir a mi segunda casa. Ya había venido antes a hacer teatro, pero cuando vine a filmar se transformó en familia. Estuvimos mucho tiempo parando en Villa Urquiza, no en un hotel, en una casa. Los vecinos nos veían recorrer el pueblo, compartíamos cosas. Eso es hermoso", recordó.

Los actoress de "Yepeto", Luisina Arito y Demian Bello acompañaron a Roly Serrano.

A su lado, los actores Demian Bello y Luisina Arito hablaron de “Yepeto”, una obra que, pese al paso del tiempo, sigue interpelando al público por los temas que aborda.

"Es una historia bellísima, llena de emociones. Te vas a reír y también vas a llorar. Es una obra hermosa", resumió Bello.

Arito explicó que la pieza escrita por Cossa habla "de la soledad, de la identidad, del sentirse elegido y de varias generaciones", por lo que, a su entender, "atraviesa a todo el mundo".

La actriz también contó que Paraná ocupa un lugar muy especial en su vida. Su mamá nació y creció en la ciudad y buena parte de su familia paterna vive aquí, por lo que las visitas fueron una constante desde su infancia.

"Toda mi vida viajé a Paraná. Conozco la plaza, la peatonal donde paseaba con mi abuela por estos lugares. Amo Paraná", relató.

Bello, en cambio, conoció la capital entrerriana por primera vez durante esta gira. "Me encanta. Además, la estoy recorriendo mientras Luchi me cuenta historias de cuando era chica, así que también la estoy conociendo a través de ella", comentó.

Antes de despedirse, ambos invitaron al público a acompañar la función del sábado. Bello destacó que el teatro "es una gran oportunidad para conectar con una linda historia" en un tiempo donde la virtualidad ocupa cada vez más espacio.

Arito completó la idea con una reflexión: "Pensamos que estamos muy lejos de la gente grande o de los chicos, y en realidad todo está conectado. Somos con un otro y a veces nos olvidamos de eso. Está bueno ver una historia que te recuerde esa idea de comunidad".

Este sábado a las 21, Serrano volverá a encontrarse con el público paranaense, esta vez sobre el escenario de La Vieja Usina, en Gregoria Matorras 861. Después del cálido recibimiento que tuvo en el cine Las Tipas, ese vínculo que comenzó años atrás con sus visitas teatrales y que se fortaleció durante el rodaje de Emboscada volverá a tener un nuevo capítulo.

Las entradas pueden adquirirse en Platea Vip o directamente en la boletería del establecimiento antes del inicio de la función, sujeto a disponibilidad.