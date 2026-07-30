Francisco Lo Vuolo ofrecerá un concierto de jazz en formato cuarteto

El pianista santafesino Francisco Lo Vuolo se presentará junto a su formación en cuarteto este viernes 31 de julio, a las 21, en el Subsuelo de la Galería Flamingo, ubicado en San Martín 902 en la ciudad de Paraná. La velada musical se llevará a cabo mediante una función de jazz contemporáneo en vivo orientada a repasar composiciones y arreglos del género en un formato acústico de cámara.

El encuentro pretende acercar a la comunidad local la propuesta artística de uno de los pianistas más representativos del circuito regional y nacional.

En esta oportunidad, el instrumentista estará acompañado sobre el escenario por los músicos Sebastián López en guitarra, Nahuel Lenardón en contrabajo y Francisco Martí en batería, conformando una alineación de amplia trayectoria en la escena musical de la zona.

Francisco Lo Vuolo, nacido en 1982 en Santa Fe, cuenta con una vasta formación académica que incluye sus estudios en la red internacional de Berklee en Buenos Aires, sumado a instancias de perfeccionamiento dictadas por los maestros internacionales Fred Hersch y Marc Copland.

Además, a lo largo de su carrera compartió proyectos y grabaciones con figuras del ámbito del jazz como Perico Sambeat, Conrad Herwig, Enrique Norris, Mariano Otero y Horacio Fumero.

Las entradas pueden adquirir a través de Eventbrite o al 343 4808780.