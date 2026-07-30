Hermana Beba llega por primera vez a Paraná con la gira despedida de "Mina Bien en un cumple"

Jorge Haddad, el actor y humorista detrás del fenómeno digital Hermana Beba, llegará por primera vez a la capital entrerriana este domingo 2 de agosto para presentar "Mina Bien en un cumple", el unipersonal que desde hace tres años recorre escenarios de Argentina, Uruguay y España. La función será a las 21 en el Teatro 3 de Febrero y formará parte de la gira despedida del espectáculo, con el que ya reunió a más de 40.000 espectadores.

La llegada a la capital entrerriana responde a un deseo personal del artista de incluir en este último recorrido ciudades que aún no había visitado con la obra. "Este año, que es la gira despedida, dije: 'Chau, quiero ir a esos lugares a los que no he llegado antes', y Paraná es una de las ciudades que había quedado pendiente", contó durante una entrevista el programa A Quien Corresponda (Radio Plaza).

Detrás de Hermana Beba se encuentra Jorge Haddad, creador de uno de los personajes más reconocidos de la cultura digital argentina de los últimos años. El proyecto comenzó como una serie de videos en redes sociales y terminó convirtiéndose en un fenómeno que trascendió las plataformas digitales y se expandió al teatro, la televisión, la radio y el streaming.

A través de Mina Bien, una rubia de clase media alta cargada de contradicciones, exageraciones y comentarios filosos sobre la realidad, Haddad construyó una sátira que logró instalar frases y situaciones que hoy forman parte del lenguaje habitual de miles de seguidores. Esa popularidad dio origen a un espectáculo teatral que mantiene el humor característico del personaje, aunque incorpora una faceta más personal del creador.

"En las redes sociales yo hablo mucho de temas que tienen que ver con cuestiones de noticias, política y actualidad. En el teatro trato de contar un poco lo que tiene que ver con el recorrido de mi vida, cómo han sido experiencias que me han traumatizado y un poco me han convertido en la Mina Bien que soy hoy", explicó. Según señaló, el escenario le permite mostrar una dimensión diferente del personaje, más íntima, más emocional. "Es como abrirme al público y mostrar otra dimensión. El espectáculo siempre tiene una pata en la actualidad, entonces voy mechando todo ese tema con cuestiones políticas, celebrities y temas del momento. Trato de tener una pata en cada lugar", resumió.

Haddad explicó que desde hace tiempo tenía pendiente presentarse en la ciudad, ya que en otras oportunidades las funciones se concentraban en Santa Fe. "Últimamente estamos haciendo Santa Fe y dije: 'Chau, quiero conocer Paraná, quiero estar en contacto con los locales'. Estoy súper contenta de haber llegado", comentó manteniendo el tono y la personalidad de Hermana Beba.

El creador también manifestó su entusiasmo por presentarse en el Teatro 3 de Febrero, del que había recibido muy buenas referencias antes de viajar. Además invitó al público local y aledaño a participar de la función ya que "quedan los últimos tickets y los mejores lugares".

Al referirse sobre el momento político y social argentino y la enorme cantidad de situaciones que luego aparecen en sus videos, Haddad reconoció que muchas veces la realidad parece superar cualquier ficción. "A veces pienso que estoy en The Truman Show", comentó.

Explicó que cuando comenzó a producir contenidos debía realizar una selección mucho más cuidadosa de los temas, mientras que hoy las noticias y situaciones llamativas aparecen constantemente. De todas formas, aclaró que el crecimiento de su comunidad en redes sociales también implica una responsabilidad mayor al momento de decidir qué temas abordar. "Mucha gente me manda contenidos, pero tengo que hacer un trabajo de filtro porque hay cosas que para mí son bait. No me gusta que me pongan la correa. Me gusta buscar yo los contenidos que me interpelen y tratar de darle a la gente un contenido que para mí sea genuino", afirmó.

Durante la charla también se mostró interesado por conocer las costumbres de Entre Ríos y aseguró que disfruta especialmente del contacto con cada ciudad que visita. "A mí me encanta bajar al territorio y entrar en contacto con los autóctonos. Eso me emociona muchísimo".

Para finalizar, el artista afirmó que la presentación en Paraná tendrá además un valor especial por tratarse de la única función prevista en la ciudad dentro de la gira despedida. "No hay manera de que te pierdas el show este domingo porque es la única y última función en Paraná".

Las entradas pueden adquirirse a través de este enlace.