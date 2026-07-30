Invitan a disfrutar el Mes de las Infancias en los museos provinciales

En agosto, los museos provinciales tendrán una agenda con actividades libres y gratuitas para las infancias. Durante todo el mes habrá talleres, cine, juegos y espectáculos en los distintos espacios que dependen de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos.

El Museo Provincial de Bellas Artes (Buenos Aires 355, Paraná) ofrecerá los sábados 8, 15 y 22 de agosto, de 16.30 a 18, un taller para capturar imágenes inspiradas en obras de su patrimonio. El Museo Hogar Escuela Eva Perón (Don Bosco 749, Paraná) tendrá el viernes 7 de 8 a 11 el taller “Adolescencia en Escena” y luego, el 8, 14 y 15 de agosto (en distintos horarios), un cine debate sobre Infancias y Convivencias.

El Museo Histórico Martiniano Leguizamón (Buenos Aires 286, Paraná), brindará actividades diarias, lúdicas e interactivas para las familias en sus distintos espacios y en sus horarios de apertura. El Museo Casa de Gobierno (Córdoba y México, Paraná) ofrecerá un taller para infancias, el 15, 22 y 29 de agosto de 14 a 17, dentro del ciclo Cocina Entrerriana con Historia a cargo de La Q Cocina de Autor.

El Museo de Ciencias Antonio Serrano (Gardel 62, Paraná) brindará un taller literario para gurises de 7 a 10 años, los sábados 8, 15, 22 y 29 de agosto de 10 a 12. El Museo y Mercado de Artesanías (Urquiza 1239, Paraná), tendrá un taller de cerámica para niños a cargo de Mari Troncoso, el 8, 22 y 29 de agosto de 10 a 11.30.

Por último, el Museo Provincial de la Imagen (Buenos Aires 179, Concordia) invita a un taller de fotografía los jueves 13 y 27 de agosto, de 10 a 12.

La actividad de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos se complementa con la habitual agenda de sus espacios: Molino Forclaz (con visitas guiadas y teatralizadas), La Vieja Usina, Casa de la Cultura de Entre Ríos, AURA, Archivo de Entre Ríos y Biblioteca Provincial, entre otros, además de los organismos autárquicos IAAER (producción audiovisual) y CONTIER (teatro).

El programa completo (consultar por inscripciones previas y cupos) está disponible en este link