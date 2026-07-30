Muestra textil y música en vivo este viernes en Galería Gap

"La sangre no es agua", una muestra que aborda el linaje femenino.

La artista textil María Alejandra Asensio inaugurará su exposición individual "La sangre no es agua" este viernes 31 de julio a las 17 en la Galería GAP, ubicada en Alameda de la Federación 355 de la ciudad de Paraná. La presentación se llevará a cabo mediante una jornada de apertura que se extenderá hasta las 21, e incluirá un brindis y una intervención musical en vivo a cargo de la cantante Pamela Villarraza.

Esta propuesta cultural surge con el propósito de exhibir el recorrido reciente de la creadora en torno al arte textil, abordando las dinámicas de la memoria colectiva, los saberes heredados y los lazos del linaje femenino a través de piezas elaboradas en lienzo, hilo y diversos entramados.

La muestra cuenta con el trabajo curatorial de Paloma Beracochea, el montaje técnico de Sergio Fabri y el diseño gráfico a cargo de Lucía Molaro Asensio.

El cuerpo de obras reunido en la sala propone una reflexión sobre las prácticas artesanales transmitidas entre generaciones de mujeres, utilizando la metáfora de la manta roja y los fluidos vitales como elementos de cohesión e identidad.

Según detalló la propia expositora, los proyectos expuestos buscan recuperar vivencias familiares e interpelar la memoria histórica a partir de técnicas de tejido manual, desarmado de tramas e intervención de materiales orgánicos.

La exhibición permanecerá abierta al público en la Galería GAP hasta el lunes 24 de agosto.