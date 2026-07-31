Abre la inscripción para el espacio de lectura y escritura para adolescentes

El espacio artístico y educativo Enséñame pero bonito abrió las inscripciones para el taller de lectura y escritura creativa "Palabras en Rebeldía", una propuesta orientada a adolescentes de 12 a 16 años que se dictará en El Triangular, ubicado en Oro Verde. La iniciativa se llevará a cabo mediante encuentros grupales semanales donde los participantes abordarán la lectura de textos, el desarrollo de técnicas narrativas y la creación individual y colectiva de cuentos, poemas y canciones.

Este proyecto busca ofrecer a las juventudes de la zona un ámbito de contención para la expresión personal, la invención de historias y el fortalecimiento de la propia voz a través de la exploración del lenguaje escrito y el intercambio de ideas.

Durante el desarrollo de las jornadas, los coordinadores trabajarán dinámicas orientadas a fomentar el hábito lector, la construcción de personajes y la composición narrativa mediante ejercicios de improvisación y disparadores. El taller propone un marco de trabajo colaborativo en el que los participantes puedan compartir sus producciones con el resto del grupo.

Los organizadores informaron que los días y horarios de cursado se terminarán de definir de acuerdo a la conformación de los grupos de trabajo y la disponibilidad de los inscriptos.

Por más información sobre aranceles, días de reunión o reservas, comunicarse al 343 5000135 o al 11 66677370.