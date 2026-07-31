Camino a los 20 años, Samba na Esquina inicia sus festejos en la Casa de la Cultura

El grupo musical paranaense Samba na Esquina ofrecerá un espectáculo este sábado 1 de agosto a las 20:30 en la Casa de la Cultura, ubicada en la intersección de las calles Carbó y 9 de Julio de la ciudad de Paraná. La presentación se llevará a cabo bajo el lema "Melhor é viver cantando", proponiendo una velada centrada en la interpretación en vivo de clásicos de la música popular brasilera y repertorio tradicional de samba.

El encuentro tiene como propósito dar inicio a las actividades conmemorativas rumbo a sus 20 años de historia artística en la región.

La formación musical está integrada por las vocalistas Jorgelina Barbiero, Natalia Damadian y Wanda Gaioli, junto a Juan Bonetti en voz y cavaquinho, Mauricio Guastavino en voz y percusión, Santiago Weber en guitarra de siete cuerdas, y los percusionistas Iván Petrich, Diego Sánchez y Gonzalo Díaz.

A través de este ensamble instrumental y vocal, la agrupación busca recrear el formato de la rueda de samba tradicional, donde los intérpretes se ubican en el centro del recinto para favorecer la interacción con el público que rodea el escenario.

Nacido en el año 2006 en la capital entrerriana, el proyecto cultural cuenta con una amplia trayectoria en escenarios locales y provinciales, destacándose por la organización de la tradicional Fiesta del 31 de diciembre. Este evento popular y autogestivo tuvo sus orígenes en la esquina de San Martín y Victoria donde con los años logró un crecimiento sostenido de público que derivó en su traslado a espacios de mayor capacidad y en su posterior declaración de Interés Cultural provincial por parte de las autoridades en noviembre de 2023.

Las entradas pueden solicitarse a través del 343 4755998.