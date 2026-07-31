Celebrarán la Pachamama con música, danza y rituales en el Juan L. Ortiz

El colectivo Las Comadres Folklore Disidente organiza una jornada de celebración a la Pachamama este sábado 1 de agosto de 19 a 23 en el Centro Cultural Juan L. Ortiz, ubicado en bulevar Racedo 250 de la ciudad de Paraná. La actividad se desarrollará en el marco del inicio del mes de agosto mediante una propuesta que integrará rituales ancestrales, danza, música en vivo, una radio abierta y espacios recreativos.

El evento tiene la intención de promover el encuentro colectivo de la comunidad local, agradecer a la Madre Tierra según las tradiciones y costumbres y generar un espacio de participación folclórica.

La programación de la velada comenzará con el recibimiento del público a través de la entrega de saratoga y convite, dando paso posteriormente a la ceremonia central del rezabaile, una instancia ritual en la que los organizadores invitan a los concurrentes a llevar sus propios brebajes para participar de la intencionada conjunta y el brindis.

La grilla artística contará con las actuaciones en vivo de El Bastión Espacio de Danza y el Dúo Senderos en formato de peña bailable, junto a las intervenciones en directo de la Radio Abierta La Bisagra y la presencia de la agrupación Recicladores del Paraná.

Además, el recinto dispondrá de un sector acondicionado para las infancias y un servicio de cantina habilitado durante toda la jornada.

La organización del evento se encuentra a cargo de Las Comadres, una colectiva autogestiva conformada por mujeres y disidencias con trayectorias diversas en el campo de la danza y las artes populares.

Como entrada se solicita la donación de un alimento no perecedero o un juguete.