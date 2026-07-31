El Teatro 3 de Febrero renueva su cartelera en agosto

La programación del teatro se renueva en el mes de agosto.
Se presentó la programación del Teatro 3 de Febrero correspondiente para el mes de agosto. La cartelera incluirá durante todo el mes una oferta variada de espectáculos y disciplinas, con elencos independientes, academias, obras locales y nacionales que presentarán espectáculos para mantener encendida la agenda cultural.
Programación completa:
Lunes 3, 10, 24 y 31
A las 9 - Visitas guiadas al teatro
Entrada libre y gratuita. Para escuelas y público en general.
Solicitar turno a visitasguiadasteatro3@gmail.com
Sábado 1
A las 16, a las 18 y a las 20 - Muestra de Sumar
Platea y palcos: $15.000.
Tertulia: $14.000.
Venta por taquilla.
Género: Danza - Duración: 1 hora y 10 minutos.
Org. Sumar Laboratorio de Danza.
Domingo 2
A las 21 - Mina bien en un cumple
Entrada general: $36.000.
Por boletería del teatro o por Ticketway.
Género: Unipersonal - Duración: 1 hora y 15 minutos.
Org. Hermana Beba.
Miércoles 5
A las 21 - Los Cardones 17º Aniversario.
Entrada general: $12.000.
Por boletería del teatro.
Género: Folclore - Duración: 1 hora y 45 minutos.
Org. Los Cardones y Juan Pablo Garrivali.
Jueves 6
A las 20:30 - Bajo terapia
Entrada general: $15.000.
Venta por boletería del teatro.
Género: Comedia - Duración: 1 hora y 20 minutos.
Org. Arteatro.
Viernes 7
A las 21 - The Beats "A través del tiempo"
Platea preferencial (primeras 8 filas): $45.000.
Platea general y palcos bajos: $40.000.
Palcos altos: $35.000.
Tertulia: $30.000
Por boletería del teatro o por Gradatickets.
Género: Música - Duración: 2 horas.
Org. Paracima Producciones.
Sábado 8
A las 18 y a las 20 - Muestra de invierno Escuela Municipal de Danzas
Entrada libre y gratuita.
Género: Danza - Duración: 1 hora.
Org. Escuela Municipal de Danza.
Domingo 9
A las 20 - Pirulo en el aire
Platea y palcos: $35.000.
Tertulia: $30.000.
Por boletería del teatro o por Platea Vip.
Género: Teatro humor - Duración: 2 horas.
Org. Sin Producciones.
Miércoles 12
A las 10 - Lunática
Entrada general: $5.000.
Por boletería del teatro.
Género: Teatro de papel - Duración: 45 minutos.
Org. Teatro del Bardo/ Kika Producciones.
Jueves 13
A las 20:30 - Muestra de invierno - Bellydance Studio: "Back to the Present"
Entrada general: $15.000.
Venta por taquilla.
Género: Danza - Duración: 2 horas.
Org. Bellydance Studio Escuela de Danzas.
Viernes 14
A las 21 - El equilibrista
Platea y palcos bajos: $45.000.
Palcos altos: $40.000.
Tertulia: $35.000
Por boletería del teatro o Entradas Web.
Género: Teatro - Duración: 1 hora y 25 minutos.
Org. El equilibrista.
Sábado 15
A las 21 - Pablo Millán & Costa "Culpables de este humor"
Entrada general: $25.000
Por boletería del teatro o por Platea Vip.
Género: Humor - Duración: 2 horas.
Org. Sin Producciones.
Domingo 16
A las 21 - Trascender x Litoral Mitá
Entrada: un alimento no perecedero a beneficio de la ONG Suma de Voluntades.
Género: Música litoral - Duración: 2 horas
Org. Litoral Mitá
Miércoles 19
A las 20 - Vocal Lab "El Show"
Platea preferencial (primeras 8 filas): $25.000.
Platea general y palcos bajos: $20.000.
Palcos altos (solo para alumnos): $15.000.
Tertulia: $15.000.
Por boletería del teatro o por Gradatickets.
Género: Música - Duración: 2 horas.
Org. Paracima Producciones.
Jueves 20
A las 21 - Humorusica presenta "Exceso en gracias saturadas"
Platea preferencial (primeras 8 filas): $30.000.
Platea general y palcos bajos: $25.000.
Palcos altos y tertulia: $20.000.
Paraíso: $15.000.
Por boletería del teatro o por Gradatickets.
Género: Teatro - Duración: 2 horas.
Org. Paracima Producciones.
Viernes 21
A las 21:30 - 50º Aniversario de la ATEB
Entrada libre y gratuita.
Género: Música/ Danza/ Folclore nacional - Duración: 1 hora y 30 minutos.
Org. Asociación Tradicionalista Entrerriana "De la Bajada".
Sábado 22
A las 21 - Gonzalo "El Pela" Romero "Aprendiendo a querer-me"
Entrada general: $30.000.
Género: Charla - Duración: 1 hora y 30 minutos.
Por boletería del teatro o por Platea Vip.
Org. Sin Producciones.
Domingo 23
A las 20 - EJAD, Espectáculo de danzas israelíes
Entrada general: $18.000.
Anticipadas: $15.000 (hasta el viernes 14 de agosto).
Género: Bailes israelíes - Duración: 2 horas.
Org. Asociación Israelita de Paraná.
Jueves 27
A las 21 - Falta y Resto presentan Murgotan
Platea preferencial (primeras 8 filas): $70.000.
Platea gral. y palcos bajos: $60.000.
Palcos altos: $50.000.
Tertulia: $45.000.
Por boletería del teatro o por Gradatickets.
Género: Música - Duración: 2 horas.
Org. Paracima Producciones.
Viernes 28
A las 20:30 - Soda electro sinfónico coral
Platea y palcos bajos: $35.000.
Palcos altos: $30.000.
Tertulia: $25.000.
Por boletería del Teatro o por Ticketway.
Género: Musical - Duración: 2 horas.
Org. New Beats Bianchi Alejandro y Trotta Juan Pablo.
Sábado 29
A las 20 - Música en esta orilla: Junta Mambo - Los Riedel - Litoraleza
Entrada libre y gratuita.
Org. Subsecretaría de Cultura Municipalidad de Paraná.
Domingo 30
A las 20 - Música en esta orilla: Híbridos - Ancestros.
Entrada libre y gratuita.
Org. Subsecretaría de Cultura Municipalidad de Paraná.