El Teatro 3 de Febrero renueva su cartelera en agosto

La programación del teatro se renueva en el mes de agosto.

Se presentó la programación del Teatro 3 de Febrero correspondiente para el mes de agosto. La cartelera incluirá durante todo el mes una oferta variada de espectáculos y disciplinas, con elencos independientes, academias, obras locales y nacionales que presentarán espectáculos para mantener encendida la agenda cultural.

Programación completa:

Lunes 3, 10, 24 y 31

A las 9 - Visitas guiadas al teatro

Entrada libre y gratuita. Para escuelas y público en general.

Solicitar turno a visitasguiadasteatro3@gmail.com

Sábado 1

A las 16, a las 18 y a las 20 - Muestra de Sumar

Platea y palcos: $15.000.

Tertulia: $14.000.

Venta por taquilla.

Género: Danza - Duración: 1 hora y 10 minutos.

Org. Sumar Laboratorio de Danza.

Domingo 2

A las 21 - Mina bien en un cumple

Entrada general: $36.000.

Por boletería del teatro o por Ticketway.

Género: Unipersonal - Duración: 1 hora y 15 minutos.

Org. Hermana Beba.

Miércoles 5

A las 21 - Los Cardones 17º Aniversario.

Entrada general: $12.000.

Por boletería del teatro.

Género: Folclore - Duración: 1 hora y 45 minutos.

Org. Los Cardones y Juan Pablo Garrivali.

Jueves 6

A las 20:30 - Bajo terapia

Entrada general: $15.000.

Venta por boletería del teatro.

Género: Comedia - Duración: 1 hora y 20 minutos.

Org. Arteatro.

Viernes 7

A las 21 - The Beats "A través del tiempo"

Platea preferencial (primeras 8 filas): $45.000.

Platea general y palcos bajos: $40.000.

Palcos altos: $35.000.

Tertulia: $30.000

Por boletería del teatro o por Gradatickets.

Género: Música - Duración: 2 horas.

Org. Paracima Producciones.

Sábado 8

A las 18 y a las 20 - Muestra de invierno Escuela Municipal de Danzas

Entrada libre y gratuita.

Género: Danza - Duración: 1 hora.

Org. Escuela Municipal de Danza.

Domingo 9

A las 20 - Pirulo en el aire

Platea y palcos: $35.000.

Tertulia: $30.000.

Por boletería del teatro o por Platea Vip.

Género: Teatro humor - Duración: 2 horas.

Org. Sin Producciones.

Miércoles 12

A las 10 - Lunática

Entrada general: $5.000.

Por boletería del teatro.

Género: Teatro de papel - Duración: 45 minutos.

Org. Teatro del Bardo/ Kika Producciones.

Jueves 13

A las 20:30 - Muestra de invierno - Bellydance Studio: "Back to the Present"

Entrada general: $15.000.

Venta por taquilla.

Género: Danza - Duración: 2 horas.

Org. Bellydance Studio Escuela de Danzas.

Viernes 14

A las 21 - El equilibrista

Platea y palcos bajos: $45.000.

Palcos altos: $40.000.

Tertulia: $35.000

Por boletería del teatro o Entradas Web.

Género: Teatro - Duración: 1 hora y 25 minutos.

Org. El equilibrista.

Sábado 15

A las 21 - Pablo Millán & Costa "Culpables de este humor"

Entrada general: $25.000

Por boletería del teatro o por Platea Vip.

Género: Humor - Duración: 2 horas.

Org. Sin Producciones.

Domingo 16

A las 21 - Trascender x Litoral Mitá

Entrada: un alimento no perecedero a beneficio de la ONG Suma de Voluntades.

Género: Música litoral - Duración: 2 horas

Org. Litoral Mitá

Miércoles 19

A las 20 - Vocal Lab "El Show"

Platea preferencial (primeras 8 filas): $25.000.

Platea general y palcos bajos: $20.000.

Palcos altos (solo para alumnos): $15.000.

Tertulia: $15.000.

Por boletería del teatro o por Gradatickets.

Género: Música - Duración: 2 horas.

Org. Paracima Producciones.

Jueves 20

A las 21 - Humorusica presenta "Exceso en gracias saturadas"

Platea preferencial (primeras 8 filas): $30.000.

Platea general y palcos bajos: $25.000.

Palcos altos y tertulia: $20.000.

Paraíso: $15.000.

Por boletería del teatro o por Gradatickets.

Género: Teatro - Duración: 2 horas.

Org. Paracima Producciones.

Viernes 21

A las 21:30 - 50º Aniversario de la ATEB

Entrada libre y gratuita.

Género: Música/ Danza/ Folclore nacional - Duración: 1 hora y 30 minutos.

Org. Asociación Tradicionalista Entrerriana "De la Bajada".

Sábado 22

A las 21 - Gonzalo "El Pela" Romero "Aprendiendo a querer-me"

Entrada general: $30.000.

Género: Charla - Duración: 1 hora y 30 minutos.

Por boletería del teatro o por Platea Vip.

Org. Sin Producciones.

Domingo 23

A las 20 - EJAD, Espectáculo de danzas israelíes

Entrada general: $18.000.

Anticipadas: $15.000 (hasta el viernes 14 de agosto).

Género: Bailes israelíes - Duración: 2 horas.

Org. Asociación Israelita de Paraná.

Jueves 27

A las 21 - Falta y Resto presentan Murgotan

Platea preferencial (primeras 8 filas): $70.000.

Platea gral. y palcos bajos: $60.000.

Palcos altos: $50.000.

Tertulia: $45.000.

Por boletería del teatro o por Gradatickets.

Género: Música - Duración: 2 horas.

Org. Paracima Producciones.

Viernes 28

A las 20:30 - Soda electro sinfónico coral

Platea y palcos bajos: $35.000.

Palcos altos: $30.000.

Tertulia: $25.000.

Por boletería del Teatro o por Ticketway.

Género: Musical - Duración: 2 horas.

Org. New Beats Bianchi Alejandro y Trotta Juan Pablo.

Sábado 29

A las 20 - Música en esta orilla: Junta Mambo - Los Riedel - Litoraleza

Entrada libre y gratuita.

Org. Subsecretaría de Cultura Municipalidad de Paraná.

Domingo 30

A las 20 - Música en esta orilla: Híbridos - Ancestros.

Entrada libre y gratuita.

Org. Subsecretaría de Cultura Municipalidad de Paraná.