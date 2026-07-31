"Maldita, la novela" llega a La Hendija con un homenaje desopilante a los clásicos culebrones

El Centro Cultural La Hendija será escenario de una propuesta teatral que combina humor, enredos y nostalgia. El grupo independiente porteño Ensayo-error presentará "Maldita, la novela", una comedia escrita por Mariano Mousseaud que rinde tributo a las telenovelas que marcaron las décadas del 80 y 90. Las funciones serán el viernes 7 y el sábado 8 de agosto, ambas a las 20.30, en la sala ubicada en Gualeguaychú 171.

La historia transcurre en un estudio de televisión, donde un elenco se dispone a grabar los capítulos finales de una exitosa ficción. Sin embargo, un hecho inesperado altera por completo los planes y obliga tanto a los personajes como a los actores que los interpretan a encontrar una salida para una trama que parece haber quedado sin rumbo. El resultado es una sucesión de situaciones disparatadas que juegan con todos los ingredientes del género: secretos, traiciones, giros inesperados y mucho humor.

La obra está protagonizada por Marcelo Rubín, Inés Alvarado, Verónica Torre, Antonella Colli, Diego Espiñeira, Matías Monastirsky y Leonardo Méndez. Además, las presentaciones tendrán un condimento especial para el público local, ya que Rubín es oriundo de Paraná y comenzó su formación actoral en la ciudad antes de radicarse en Buenos Aires en 1998.

El grupo Ensayo-error, integrado por artistas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ya realizó 16 funciones de esta producción y eligió a Paraná como punto de partida para una gira que continuará por distintas ciudades del país.

Las entradas pueden adquirirse en la boletería del Centro Cultural La Hendija o a través del perfil de Instagram del grupo @grupoensayo_error. La obra tiene una duración aproximada de 70 minutos y está recomendada para todo público.