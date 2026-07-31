Pablo Echarri y Paola Krum presentan esta noche en Paraná la comedia "Maldita Felicidad"

Después de una destacada temporada en la cartelera porteña, Maldita Felicidad llega a Paraná con una función prevista para este viernes 31 de julio, a las 21, en el Teatro 3 de Febrero. La obra reúne nuevamente sobre un escenario a Pablo Echarri y Paola Krum, bajo la dirección de Daniel Veronese, en una propuesta que combina humor y drama para reflexionar sobre el éxito, los vínculos y la búsqueda de la felicidad.

El texto, escrito por Agustina Gatto, tiene como protagonistas a Guido y Celeste, dueños de una pequeña editorial que celebran un logro inesperado: la primera novela de Peter, uno de sus autores, acaba de convertirse en un best seller. Sin embargo, el clima festivo cambia de manera abrupta cuando el escritor, lejos de mostrarse satisfecho, manifiesta un profundo desencanto y asegura que el éxito no le produjo la felicidad que esperaba.

A partir de ese punto, la reunión toma un rumbo inesperado. Mientras la pareja intenta convencer a Peter de firmar un nuevo contrato para publicar otra novela, esta vez centrada en la felicidad, comienzan a aflorar conflictos personales, frustraciones y contradicciones que ponen en evidencia las grietas de cada uno de los personajes. La irrupción de una cuarta protagonista terminará de transformar la velada en un intenso intercambio donde las certezas empiezan a desmoronarse.

Junto a Echarri y Krum, el elenco se completa con Carlos Portaluppi e Inés Palombo, quienes dan vida a una historia que alterna situaciones de comedia con momentos de gran intensidad dramática. La puesta de Veronese imprime un ritmo dinámico, con diálogos punzantes y escenas que invitan al espectador a preguntarse hasta qué punto el reconocimiento, el dinero o los logros personales alcanzan para sentirse pleno.

Tras su exitoso paso por el Teatro Metropolitan de Buenos Aires, la obra inició una gira por distintas ciudades del país, impulsada por la buena respuesta del público y de la crítica. La producción fue especialmente valorada por el equilibrio entre el humor, el absurdo y la emoción, además de un texto que evita los lugares comunes al abordar un tema tan cotidiano como complejo.

La presentación en Paraná forma parte de ese recorrido nacional y representa una oportunidad para ver en escena a dos figuras de amplia trayectoria junto a un elenco de primer nivel, en una de las producciones teatrales más reconocidas de la temporada.

Entradas

Las entradas pueden adquirirse a través de PlateaVip, y en boletería del Teatro 3 de Febrero, en 25 de Junio 60.